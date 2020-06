PlayStation Plus : les jeux offerts de juillet 2020 dévoilés, des bonus et un week-end d'essai gratuit pour les 10 ans !

Actuellement, le PlayStation Plus nous permet de récupérer gratuitement deux jeux gratuits par mois en plus de profiter des fonctionnalités en ligne de la PS4. Le service date de l'ère de la PS3, et fête aujourd'hui même ses 10 ans ! PlayStation ne pouvait pas laisser passer cette occasion de célébrer le PS+, et plusieurs initiatives sont donc prévues à cet effet.

Déjà, les nouveaux jeux gratuits de juillet 2020 ont été confirmés. Du 7 juillet au 3 août, vous pourrez récupérer NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, et un jeu bonus, Erica, le film interactif exclusif à la PlayStation 4. Ensuite, un thème spécial sera disponible sans frais sur le PlayStation Store à partir de cette semaine et pour une période limitée : nous vous tiendrons au courant de son accessibilité. Enfin, un week-end d'essai gratuit au PlayStation Plus sera proposé du samedi 4 juillet à 00h01 jusqu'au dimanche 5 juillet à 11h59.

Les sorties du PlayStation Plus pour juillet 2020

Call of Duty: WWII Jusqu'au 7 juillet 2020



Support : PS4 Star Wars Battlefront II

Jusqu'au 7 juillet 2020

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juillet 2020

NBA 2K20 À partir du 7 juillet 2020



Support : PS4 Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration À partir du 7 juillet 2020

Support : PS4

Et si vous n'êtes pas encore abonnés, un an de PlayStation Plus coûte 59,99 €.