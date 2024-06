PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en juillet 2024 dévoilé, une sélection qui jette un froid ?

L'été est là et le mois de juillet va bientôt débuter. C'est donc tout naturellement que Sony Interactive Entertainment vient de communiquer au sujet des prochains jeux qui vont être offerts à tous les abonnés PlayStation Plus. Ceux de juin étaient sympathiques sans plus, y a-t-il du mieux en vue ? Pas vraiment...

Certes, nous retrouvons le FPS Borderlands 3 de Gearbox, mais il s'agit de l'édition de base sans tous les DLC parus ensuite. Pour le reste, Among Us ne coûte que 3,99 € sur le PlayStation Store, donc ce n'est pas une grosse économie que vous allez réaliser. Enfin, NHL 24 n'est pas un jeu de sport incontournable, mais si vous êtes curieux de voir ce que donne un jeu de hockey sur glace actuellement, ce sera toujours ça de pris. Au passage, un pack Genshin Impact sera offert le 16 juillet, incluant 160 Cristaux primaires, 4 Résines fragiles, 20 Esprits du héros, 30 Minerais de renforcement mystique et 150 000 Mora.

Vous pourrez les récupérer à partir de mardi prochain, et ce jusqu'au lundi 5 août.

Les sorties du PlayStation Plus pour juillet 2024

Bob l'Éponge : The Cosmic Shake Jusqu'au 1er juillet

Supports : PS5 et PS4 AEW Fight Forever Jusqu'au 1er juillet

Supports : PS5 et PS4 Streets of Rage 4 Jusqu'au 1er juillet

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juillet 2024

Borderlands 3 À partir du 2 juillet

Supports : PS5 et PS4 Among Us À partir du 2 juillet

Supports : PS5 et PS4 NHL 24 À partir du 2 juillet

Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juin 2024 dévoilés