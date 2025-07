Un très bon Monster Hunter-like déjà jouable gratuitement sur Switch 2

Un Monster Hunter-like qui vaut le détour





Les Monster Hunter de Capcom sont sans aucun doute les jeux les plus populaires lorsqu'il s'agit de partir chasser de gros monstres en solo ou en coopération, mais d'autres studios tentent de s'immiscer dans ce secteur, avec parfois d'intéressantes propositions. En 2023, EA Games s'était associé à Omega Force et Koei Tecmo, davantage spécialisés dans les beat'em all avec la franchise Warriors, pour sortir Wild Hearts, un Action-RPG nous demandant de chasser d'immenses créatures dans une région fantastique, inspirée du Japon féodal.

Une version Switch 2 améliorée





Wild Hearts n'a pas forcément fait les gros titres malgré sa note de 79/100 sur Metacritic, mais Koei Tecmo n'a pas dit son dernier mot et va lancer prochainement une version Nintendo Switch 2 du jeu, renommé Wild Hearts S pour l'occasion. Ce portage proposera quelques améliorations, dont la possibilité de partir chasser jusqu'à quatre joueurs et des armes et armures modifiées. En attendant de mettre les mains sur Wild Hearts S à la fin du mois, une démo gratuite est disponible.

Que contient la démo de Wild Hearts S ?





Les joueurs peuvent en effet télécharger une version d'essai gratuite sur l'eShop, afin de découvrir le prologue de Wild Hearts S, en solo ou en multijoueur. Quelques boss peuvent déjà être affrontés que ce soit le Queue-de-rage, le Sève-perfide ou le Corne-royale. Mais c'est surtout l'occasion de se familiariser avec les karakuri, des automates qui peuvent modifier le terrain. Une fois la démo terminée, il sera même possible de transférer sa sauvegarde dans le jeu complet.

Quand sortira Wild Hearts S ?





La date de sortie de Wild Hearts S est fixée au 25 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu en édition physique (une carte clé de jeu) contre 49,99 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.