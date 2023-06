PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en juillet 2023 dévoilé

Un peu plus tôt dans la journée, les habituels leaks du PlayStation Plus sont venus couper l'herbe sous le pied à Sony Interactive Entertainment. Il est désormais l'heure de l'officialisation du programme des jeux de juillet 2023 qui seront offerts aux abonnés, qu'ils aient souscrit à l'offre Essential, Extra ou Premium. Alors, des surprises en vue ?

Eh bien non, tout était encore une fois juste et nous pourrons donc récupérer Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling - Extinction is Forever à compter de mardi prochain, le 4 juillet. Notez que vous aurez ensuite jusqu'au 31 juillet pour les ajouter à votre bibliothèque.

Les sorties du PlayStation Plus pour juillet 2023

NBA 2K23 Jusqu'au 3 juillet

Supports : PS5 et PS4 Jurassic World Evolution 2 Jusqu'au 3 juillet

Supports : PS5 et PS4 Trek to Yomi Jusqu'au 3 juillet

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juillet 2023

Call of Duty: Black Ops Cold War À partir du 4 juillet

Supports : PS5 et PS4 Alan Wake Remastered À partir du 4 juillet

Supports : PS5 et PS4 Endling - Extinction is Forever À partir du 4 juillet

Supports : PS5 et PS4

Pour ne pas changer, les ajouts aux catalogues Extra et Premium seront communiqués ultérieurement, et des cartes PSN sont en vente chez Micromania si vous souhaitez vous abonner.

