PlayStation Store : tops 10 des jeux PS5, PS4 et PS VR les plus téléchargés de 2020, beaucoup ne datent pas de cette année !

L'année 2021 a commencé il y a deux semaines, mais il est encore temps pour certains de faire le bilan de la précédente. Sony Interactive Entertainement vient ainsi de dévoiler les tops 10 des jeux PS4, PS5 et PS VR les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2020, en Europe et en Amérique du Nord. L'occasion est idéale de se faire une idée des succès de l'année passée, surtout en connaissant la popularité des consoles PlayStation et la prédominance du marché numérique sur le physique.

Sur le PlayStation VR, le patron, c'est toujours Beat Saber, l'incontournable jeu de rythme avec des sabres lasers sorti en 2018, et le seul titre de 2020 dans le classement, c'est le très apprécié The Walking Dead: Saints & Sinners. Cette tendance à retrouver des jeux ne datant pas de l'année écoulée se retrouve sur PS4, où seules trois nouveautés trustent le top en Europe : FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War et The Last of Us Part II. Ghost of Tsushima et Final Fantasy VII Remake ont eux fait de belles performances en numérique en Amérique du Nord, mais il est vrai que les cadors comme Grand Theft Auto V, Minecraft ou Modern Warfare ont occupé une bonne partie de l'espace.

Enfin, sur PlayStation 5, il n'y a forcément que de la nouveauté, et c'est Call of Duty: Black Ops Cold War qui s'en sort le mieux, en Europe comme en Amérique du Nord. FIFA 21 est plus faiblard sur next-gen, mais tient le choc face à Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Demon's Souls.

Jeux PS5 Jeux PS5 – EU/Canada Jeux PS5 – Europe Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K21 Next Generation FIFA 21 Demon’s Souls Demon’s Souls Madden NFL 21 Watch Dogs Legion FIFA 21 Immortals Fenyx Rising Sackboy: A Big Adventure NBA 2K21 Next Generation Immortals Fenyx Rising Sackboy: A Big Adventure Watch Dogs Legion Rainbow Six Siege Jeux PS4 Jeux PS4 – EU/Canada Jeux PS4 – Europe Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Grand Theft Auto V FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Modern Warfare Ghost of Tsushima Call of Duty: Black Ops Cold War The Last of Us Part II Minecraft NBA 2K21 NBA 2K20 NBA 2K20 The Last of Us Part II Final Fantasy VII Remake The Witcher 3: Wild Hunt Madden NFL 21 Red Dead Redemption 2 Jeux PS VR Jeux PS VR – EU/Canada Jeux PS VR – Europe Beat Saber Beat Saber Job Simulator Job Simulator SUPERHOT VR Blood & Truth The Walking Dead: Saints & Sinners SUPERHOT VR GORN The Walking Dead: Saints & Sinners Creed: Rise to Glory Creed: Rise to Glory Arizona Sunshine ASTRO BOT Mission de sauvetage Vader Immortal: A Star Wars VR Series GORN ASTRO BOT Mission de sauvetage Vader Immortal: A Star Wars VR Series Marvel’s Iron Man VR Arizona Sunshine

À noter que le classement ne tient probablement compte que des jeux achetés et non offerts via le PlayStation Plus, sinon, Fall Guys aurait été présent. Vous pouvez acheter des cartes PSN directement sur Amazon.fr.

