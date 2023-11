SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -80 % avec la promotion PlayStation Indies et des Jeux à moins de 10 €

Alors que les offres sur les Jeux indispensables et à moins de 20 € vont prendre fin d'ici quelques jours, ce sont deux salves supplémentaires de promotions qui viennent de faire leur apparition sur le PlayStation Store. Cette fois, ce sont les titres indépendants qui sont à l'honneur avec l'opération PlayStation Indies, avec des remises substantielles pouvant aller jusqu'à -80 % voire même un peu plus dans de rares cas sur 1 055, et des Jeux à moins de 10 € au nombre de 31, qui rentrent évidemment dans la case indé, mais ont droit à leur propre page en boutique.

Envie d'un Wonder Boy: The Dragon's Trap à 7,99 €, de Thomas Was Alone à 2,39 €, d'un Call of the Sea à 7,99 €, de Cult of the Lamb à 17,99 €, de Redout II à 14,99 €, d'Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition à 14,99 € ou de The Talos Principle premier du nom à 5,99 € ? Il vous suffit donc de vous rendre en boutique.

Vous trouverez également en page suivante la liste des jeux fournie par le PlayStation Blog. Vous avez jusqu'au jeudi 30 novembre à 00h59 pour en profiter.

