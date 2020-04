Days Gone fête son anniversaire avec une infographie pleine de gros chiffres

Les avis sur Days Gone ont beau être assez variés, il restera l'un des jeux marquants de la PlayStation 4 du simple fait de son caractère exclusif et de son succès commercial, même si les chiffres n'ont jamais été communiqués. Il est sorti il y a tout juste un an sur la console, alors Bend Studio a tenu à marquer cet anniversaire avec une longue et enrichissante infographie.

En 365 jours (oui, 2020 est une année bissextile, mais les chiffres ont probablement été arrondis de toute manière), l'ensemble de la communauté a passé 200 millions d'heures sur Days Gone, abattu 45 millions de Hordes, nettoyé 32 millions d'Infestations, vidé 30 millions de Camps Ennemis, et exploré autant de Checkpoints NERO. Elle a débloqué plus de 100 millions de Trophées, pris plus d'un million de photos, visité 342 millions de campements, dépensé plus de 8 milliards de crédits en améliorations et réparations, trouvé 450 millions de collectibles et fouillé 655 millions de poubelles. Enfin, côté défis, 12,5 millions de challenges ont été complétés et 1,4 million d'écussons ont été récupérés, pour un trillion de points engrangés et 42 000 heures jouées.

Faites-vous partie des nombreux joueurs à avoir fait augmenter ces statistiques dans Days Gone ? Pour mémoire, Bend Studio bosse actuellement sur un autre projet, mais nul ne sait s'il s'agira d'une suite.

