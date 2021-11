Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, une date de sortie et des modes supplémentaires différents sur Xbox et PlayStation/PC

À l'occasion de la sortie d'Oddworld: Soulstorm sur Xbox One et Xbox Series X|S, Oddworld Inhabitants a dévoilé qu'il allait passer l'expérience en Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition pour tout le monde. Cette nouvelle version sera offerte via une mise à jour aux détenteurs d'une version PS4, PS5 ou PC, et comprendra des améliorations pour les mécaniques de jeu et les animations, l'audio, l'équilibre et l'IA.



Du contenu inédit était aussi promis, un mode Vykkers Labs étant déjà mentionné sur les jaquettes de l'édition physique qui sera distribuée pour les Xbox par Microids. Nous apprenons qu'il rendra hommage aux Oddworld en 2,5D de l'époque dans des niveaux remplis de puzzles prenant place dans les laboratoires de tests pharmaceutiques des Vykkers, avec des classements en ligne selon notre temps et des défis pour terminer les missions sans mourir. Et il est surtout dit que Vykkers Labs sera exclusif aux Xbox One et Xbox Series X|S.

Oddworld Inhabitants a en effet préparé un autre mode baptisé Toby's Escape pour l'Epic Games Store et les PS4 et PS5. Il s'inspirera encore du gameplay des épisodes passés avec des missions classiques parsemées d'énigmes, nous expliquant comment Toby s'est échappé de RuptureFarms et est devenu chef d'un train.

Vykkers Labs Avec Vykkers Labs, vous pourrez vous couvrir de gloire dans les classements en terminant tous les niveaux le plus vite possible ou sans mourir ! Pour rappel, les laboratoires Vykkers ('Vykkers Labs') sont une gigantesque base en plein air utilisée pour effectuer des tests pharmaceutiques sur des animaux, et dirigée par les cruels Vykkers. Toby's Escape Tous ceux qui ont joué à Oddworld: Soulstorm se souviendront d'un certain Toby rencontré dans le train, au cours de leur aventure. Mais comment Toby s'est-il échappé de RuptureFarms et comment a-t-il fini par devenir le conducteur du train ? Vous aurez la réponse en jouant au contenu Toby's Escape !

Ces révélations accompagnent d'ailleurs la date de sortie précise de Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : ce sera pour le 30 novembre, directement sur Xbox ou via une mise à jour pour les autres. La version de base est sinon disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

