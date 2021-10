Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, une version améliorée avec un nouveau mode annoncée, la sortie de la version Xbox se précise

Disponible sur PC, PS4 et PS5 depuis avril, Oddworld: Soulstorm a aussi eu droit à des éditions physiques Day One et Collector pour les consoles PlayStation (disponibles à 49,99 et 129,99 € chez Amazon.fr). Microids et Oddworld Inhabitants n'en ont pas fini avec le projet, et doivent encore le porter sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Nous savons désormais comment et quand il prévoit de le faire. Il sortira ainsi chez Microsoft fin novembre sous le nom de Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, et proposera la bande-originale du jeu et un artbook numérique avec toutes les précommandes. Il y aura une unique version estampillée Xbox compatible avec les deux générations, disponible en numérique ou via des éditions spéciales similaires à ce qui s'est fait chez la concurrence. Attendez-vous donc à une Day One avec un boîtier en métal à 49,99 €, et une Collector à 149,99 € avec :

Un boîtier collector ;

L'édition standard du jeu ;

Un boîtier en métal exclusif ;

Une figurine de 22 cm à l'effigie d'Abe, héros Mudokon malgré lui ;

Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec Les Éditions Pix'n Love ;

Un porte-clé inédit ;

Trois lithographies ;

Une planche de stickers Alphabet Tribal ;

Un tatouage temporaire imitant celui de la main d'Abe.

Mais au fait, qu'est-ce qu'Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition aura de plus ? Il s'agira « d'une version dotée d'améliorations de gameplay et comprenant toutes les mises à jour et patchs publiés à date », apportant des animations optimisées et même un mode inédit. Le communiqué est mutique au sujet de ce fameux mode, mais la jaquette des visuels officiels mentionne clairement l'arrivée de salles de défis via l'expérience Vykker Labs.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition sera aussi disponible sur PC via l'Epic Games Store, PS4 et PS5, certainement par le biais d'une mise à jour gratuite (mais là encore, le communiqué n'est pas clair).

