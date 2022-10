Oddworld: Soulstorm - Oddtimized Edition, date de sortie et longue vidéo de gameplay pour la version Switch

D'abord sorti sur PC, PlayStation 4 et PS5, Oddworld: Soulstorm a depuis eu droit à une Enhanced Edition et une sortie sur Xbox One et Xbox Series X|S, gommant quelques défauts. Mais Oddworld Inhabitants ne lâche pas l'affaire et lancera prochainement une Odditimized Edition sur Nintendo Switch du remake d'Oddworld : L'Exode d'Abe.

Que les fans se rassurent, l'attente ne sera plus bien longue, la date de sortie d'Oddworld: Soulstorm - Odditimized Edition est fixée au 27 octobre 2022 sur Nintendo Switch. Avant de pouvoir mettre les mains sur ce titre dans quelques jours, vous pouvez découvrir une longue vidéo de gameplay, directement capturée sur la console de salon portable, pour vous faire une idée du rendu visuel.

Pour rappel, des Limited et Collector's Oddition seront aussi proposées à cette même date, vous pouvez retrouver la plus grosse édition à 149,99 € sur Amazon en précommande.

Lire aussi : TEST de Oddworld: Soulstorm, la nostalgie ne fait pas tout...