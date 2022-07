Oddworld: Soulstorm - Oddtimized Edition, un portage Switch confirmé, avec une Collector Oddition à 149,99 €

Même si la sauce n'a pas totalement pris chez les joueurs et la presse, Oddworld: Soulstorm continue de faire sa vie pour toucher un public encore plus large. Après avoir accueilli des nouveautés et des améliorations dans le cadre d'une Enhanced Edition, il s'apprête à faire un tour d'honneur avec son édition sur Switch, Oddworld: Soulstorm - Oddtimized Edition.

Le portage vient tout juste d'être confirmé par Microids et il n'est pas encore clair si les modes Vykkers Labs ou Toby's Escape de l'Enhanced Edition y seront proposés, mais les améliorations pour les mécaniques de jeu et les animations, l'audio, l'équilibre et l'IA seront bien là. La date de sortie n'a pas encore été communiquée non plus, mais 2 éditions spéciales sont confirmées. Nous aurons le choix, au format physique, entre une Limited Oddition avec un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche ainsi que 3 lithographies, et une Collector Oddition avec :

Un boîtier collector ;

L'édition standard du jeu pour Nintendo Switch ;

Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche ;

Une figurine argentée de 22 cm à l'effigie d'Abe, héros Mudokon malgré lui ;

Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec les Éditions Pix'n Love ;

Un porte-clés inédit ;

Trois lithographies ;

Une planche de stickers Alphabet Tribal ;

Un tatouage temporaire imitant celui de la main d'Abe.

Oddworld: Soulstorm - Oddtimized Edition peut d'ores et déjà être précommandé en édition simple à 49,99 € ou collector à 149,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Oddworld: Soulstorm, la nostalgie ne fait pas tout...