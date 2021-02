Oddworld: Soulstorm tient enfin sa date de sortie, et il sera offert avec le PlayStation Plus !

Aux dernières nouvelles, Oddworld: Soulstorm était prévu pour le printemps 2021, suite à un nouveau report. Oddworld Inhabitants s'était engagé à révéler la date de sortie exacte de cet épisode original très attendu par les fans avant la fin février, et alors que nous sommes déjà le 25, il était de temps de sortir la carte de sa manche.

C'est donc lors du State of Play de ce jeudi que nous avons appris quand nous retrouverons Abe dans son aventure en vue de côté, aux graphismes et aux possibilités plus modernes que jamais. Au terme d'une bande-annonce récapitulant certains atouts du jeu, la date de sortie a été calée au 6 avril 2021 sur PS5, PS4 et PC. Cerise sur le gâteau, la version PS5 sera téléchargeable gratuitement pour les abonnés au PlayStation Plus du 6 avril au 3 mai ! Sony Interactive Entertainment ne nous avait pas menti, il va bien y avoir de nouvelles productions à venir sur le service à leur lancement.

