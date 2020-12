Oddworld: Soulstorm, sans surprise, le jeu est repoussé, une nouvelle bande-annonce partagée pour faire saliver

Oddworld: Soulstorm se fait de plus en plus désirer... Eh bien, mauvaise nouvelle, cette aventure inédite d'Abe, qui était vaguement prévue cette année, est finalement repoussée. C'est pour quand concrètement ? Malheureusement, il n'y a pas de date de sortie précise, nous devons nous contenter d'un simple « printemps 2021 ».

Cependant, et pour nous faire patienter un peu, l’éditeur a partagé différentes images, ainsi qu'une nouvelle bande-annonce alléchante, exhibant quelques phases de gameplay intéressantes. Pour mémoire :

Suivez le périple d'Abe confronté à une terrible machination dans cette aventure narrative inédite.

Oddworld: Soulstorm est une énorme avancée visuelle et cinématographique. Découvrez de nouvelles mécaniques intelligentes et d'étranges appareils inédits rendant possible une fourberie vraiment explosive. Ce jeu est une sombre parabole narrant le conte épique d'une société explosive dont les limites sont testées.