Ratchet & Clank: Rift Apart, sans surprise, le prochain jeu d'Insomniac Games est gold

D'ici quelques semaines, Insomniac Games va remettre le couvert avec Ratchet & Clank: Rift Apart, une nouvelle aventure du célèbre duo dont la dynamique de groupe va être chamboulée par la présence de Rivet, une autre Lombax vivant une dimension où le vil Nefarious est empereur et qui sera jouable pour notre plus grand plaisir. Mais avant ça, le studio a annoncé une bonne nouvelle ce jeudi, à savoir que le jeu est passé gold, signe qu'il va pouvoir partir en usine pour être mis sur Blu-ray et devrait donc arriver à l'heure, ce dont nous ne doutons pas.

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold ???? ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Pour l'occasion, Insomniac a partagé une séquence fort bien trouvée pour annoncer la nouvelle. Les joueurs PlayStation et à fortiori les possesseurs d'une PS5 reconnaîtront ce doux son lorsqu'un Trophée est débloqué, qui est ici nommé Gone Gold! et qui s'accompagne de la récupération d'un boulon d'or par Rivet, dont l'animation est là encore des plus stylées. D'ailleurs, si vous souhaitez voir des visuels du jeu, vous avez l'embarras du choix, puisqu'entre les 15 minutes de gameplay commenté du State of Play et les récentes vidéos et visuels diffusés dans le cadre d'une preview organisée par Sony Interactive Entertainment, nous en voyons assez pour n'avoir qu'une envie, découvrir cette aventure.

Au passage, le fameux meme « handshake » d'Internet a eu droit à sa version où Ratchet et Rivet se rencontrent et se serrent la main, une séquence qui ne sera pas présente dans le jeu comme confirmé par le CM.

Patience, la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart est fixée au 11 juin exclusivement sur PS5. En attendant, vous pouvez toujours précommander votre exemplaire sur Amazon, actuellement vendu 69,99 €.