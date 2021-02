PS5 : après Destruction AllStars, d'autres nouveautés seront offertes sur le PS+ dès leur sortie

Lors de l'annonce des premiers chiffres de ventes de la PS5, Sony Interactive Entertainment a dévoilé que 85 % des acquéreurs étaient déjà détenteurs d'un abonnement PS+. Le constructeur et éditeur a donc tout intérêt à chouchouter ses plus fidèles joueurs avec de belles offres, et c'est ce qu'il compte faire dans les mois à venir. Interrogé par GQ UK, à qui il a également parlé des stocks de la console next-gen, le président Jim Ryan a déclaré que d'autres nouveaux jeux seraient disponibles avec le PlayStation Plus dès leur lancement.

Après Bugsnax et Destruction AllStars sur PS5, et Fall Guys: Ultimate Knockout et d'autres encore avant cela, d'autres nouveautés intégreront le catalogue des abonnés à leur sortie.



Vous allez offrir gratuitement d'autres anciens jeux dans le cadre de Play At Home, mais vous avez également lancé de plus en plus de nouveaux jeux pour les abonnés PlayStation Plus, tels que Destruction AllStars et Bugsnax. Est-ce quelque chose qui va continuer ? Oui c'est le cas. Nous voyons que c'est une manière très intéressante et innovante de publier des jeux et de mettre des jeux à la disposition de nos abonnés. Cela fonctionne pour nous en tant qu'éditeur et nous savons que les abonnés au PlayStation Plus adorent cela.

