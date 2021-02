PS5 : pour le président de SIE Jim Ryan, « la situation des stocks va commencer à s'améliorer assez rapidement, espérons-le »

Cela fait maintenant plus de 3 mois que la PS5 est sortie, et les stocks ne tiennent pas plus de quelques minutes à chaque fois qu'ils sont mis en ligne chez des revendeurs, qu'importe le pays. La demande est toujours largement supérieure à l'offre, et Jim Ryan est revenu sur cet épineux problème dans les colonnes de GQ UK.

Il a réexpliqué que ces problèmes de distribution étaient un mélange de demandes extrêmement élevées, de soucis d'approvisionnement en semi-conducteurs, et d'une refonte générale de l'organisation due au COVID-19. En revanche, le président de Sony Interactive Entertainment se montre confiant, déclarant que ses équipes travaillent avec « une vigueur et une énergie renouvelée » depuis les fêtes, et il estime que « la situation va commencer à s'améliorer assez rapidement ». Aucun objectif calendaire n'est en revanche fixé.

Quand est-ce que tous ceux qui veulent acheter une PS5 pourront en acheter une facilement ? Tout ce que je peux dire, c’est que nous travaillons aussi dur que possible. Vous avez peut-être lu que nous avons vendu 4,5 millions de PS5 à la fin du mois de décembre - c'est plus que les PS4 en 2013 et c'était le nombre le plus élevé de l'histoire de la PlayStation. Donc, avec ce qui s'est passé dans le monde tout au long de l'année dernière, nous avons l'impression que c'était assez décent. Un acheteur de PlayStation 5 sur 4 n'a pas de PS4, et environ la moitié d'entre eux sont nouveaux sur le PlayStation Network. C’est donc vraiment bien de pouvoir faire venir des gens de l’extérieur. Je sais qu’il y avait des gens qui voulaient une PS5 et n’en trouvent pas. Nous en sommes très désolés et, évidemment, reconnaissants que la demande ait été aussi forte qu’elle l’est. Qu'est-ce qui retient la production ? Nous imaginons que c’est plus que le COVID. De toute évidence, dans une pandémie, les chaînes d'approvisionnement deviennent un peu plus compliquées qu'en temps normal. Vous savez, les difficultés du marché des semi-conducteurs sont un exemple très visible. Qu'il s'agisse d'automobiles, de smartphones, de PC ou de consoles de jeux, les problèmes dans tous ces domaines sont très largement documentés. Nous avons dû passer à un modèle de distribution entièrement en ligne et c'est quelque chose que nous n'avions jamais eu à faire auparavant. Et, enfin, simplement le niveau de demande de la PlayStation 5. Donc, vous savez, toutes ces choses sont en quelque sorte combinées. Nous travaillons comme nous l’avons toujours fait, mais avec une vigueur et une énergie renouvelées après Noël pour augmenter l’approvisionnement, et cela augmentera au fil des mois. Et la situation va commencer à s'améliorer assez rapidement, espérons-le. Nous avons essayé sans relâche d’augmenter la production et je ne peux vraiment pas en dire plus. Donc, pour être clair, il n'y a pas de date là-dessus ? Vous faites de votre mieux et cela arrivera quand cela arrivera ? Nous faisons de notre mieux. Je regardais simplement les chiffres de l'offre pour le Royaume-Uni - nous avons mis une quantité considérable de produits sur le marché britannique la semaine dernière. Et cela continuera dans les semaines et les mois à venir.

La PS5 n'est actuellement pas disponible en précommande, au contraire de ses jeux et accessoires.

