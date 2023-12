PS5 : un nouveau record de ventes franchi juste avant les fêtes, Jim Ryan s'en félicite

Comme nous l'apprenions le mois dernier, en date du 30 septembre 2023, la PlayStation 5 en était à 46,6 millions d'unités écoulées. Avec le Black Friday, le lancement du modèle dit « Slim » et les fêtes de fin d'année de manière générale, nous pouvions nous attendre à ce que ce total augmente de manière significative, mais voilà qu'un communiqué de presse de Sony Interactive Entertainment via Business Wire annonce que la console s'est d'ores et déjà vendue à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde depuis le 9 décembre 2023, soit un peu plus de trois ans après son lancement, qui a été compliqué en raison des pénuries.

Voici ce qu'a déclaré Jim Ryan, président et CEO de SIE, qui même après avoir annoncé sa retraite est encore présent lorsqu'il s'agit de prendre la parole pour annoncer de bonnes nouvelles, comme avec le récent partenariat signé avec NCSoft.

Atteindre cette étape importante des ventes de PS5 témoigne du soutien indéfectible de la communauté PlayStation mondiale et de sa passion pour les expériences incroyables créées par les talentueux développeurs des PlayStation Studios et de nos partenaires. Nous sommes reconnaissants envers tous nos joueurs qui ont rejoint l'aventure PS5 jusqu'à présent, et nous sommes ravis que ce soit la première période des fêtes depuis le lancement où nous disposons d'un approvisionnement complet en consoles PS5 - donc tous ceux qui souhaitent en obtenir une le peuvent.

Il est au passage fait mention qu'il y a plus de 2 500 jeux disponibles sur PS5, dont les récents Marvel's Spider-Man 2, le GOTY Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, EA Sports FC 24 ou encore Roblox paru en octobre dernier sur la console.

En début d'année prochaine, les joueurs peuvent s'attendre à The Last of Us Part II Remastered, Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth et Rise of the Ronin, en termes d'exclusivités console.

Si vous souhaitez vous procurer une PS5 Slim avec lecteur de disques, elle est vendue 549,00 € sur Amazon ou chez Cdiscount, voire 549,99 € à la Fnac.

