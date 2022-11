PS5 : un point sur les ventes de consoles au 30 septembre 2022, un nouveau cap franchi

Le mois de novembre vient à peine de débuter et voici que Sony fait le point sur son bilan du deuxième trimestre de son année fiscale qui s'est étalé du 1er juillet au 30 septembre 2022. Ce qui nous intéresse évidemment, ce sont les activités de SIE et donc les données chiffrées fournies (voir page 9 du document).

Ainsi, la PlayStation 5 a bien performé, puisqu'elle s'est vendue à 3,3 millions d'exemplaires sur ces trois mois, contre 2,4 millions au précédent trimestre, pour un total atteignant les 25 millions depuis son lancement fin 2020. La même quantité avait été écoulée l'an dernier sur cette période, la dynamique n'est donc pas nouvelle.

En termes de ventes de jeux, la grosse chute de la dernière période est de l'histoire ancienne, sans pour autant atteindre le score de l'an passé, surtout en prenant en compte le fait qu'il s'agit des ventes cumulées sur PS5 et PS4. Ainsi, 62,5 millions d'exemplaires ont fini chez les joueurs, dont 6,7 sont des productions first-party. Le numérique est lui toujours aussi prisé puisque 63 % de ces achats ont été effectués en dématérialisé, ce qui rapporté au nombre de ventes donne pas moins de 39,375 millions de copies, contre 37,288 millions au précédent trimestre.

Plus intéressant, à la suite du lancement des nouvelles formules du PlayStation Plus, qu'en est-il ? Eh bien, ce ne sont plus que 45,4 millions d'abonnés qui sont inscrits, contre 47,3 millions les trois mois précédents. Sony ne communique en revanche pas sur la répartition des abonnements, difficile de dire si les deux offres supplémentaires ont su séduire.

En termes de revenus, même si les ventes ont plus rapporté par rapport à l'an passé sur la même période (+12 %). Sony peut toutefois dire merci aux taux d'échange avec l'étranger, car les ventes de jeux et DLC des éditeurs tiers ont diminué (slide 9 du premier document). Les revenus opératifs ont eux lourdement chuté de 49 % en raison des coûts de développement des jeux et de l'acquisition de Bungie notamment, mais les ventes de PS5 ne font plus autant perdre d'argent au constructeur. Il faut dire qu'avec l'augmentation des tarifs, cela serait un comble... Les prévisions de revenus ont donc logiquement été revues à la baisse de 12 %. Avec les nombreuses sorties de fin d'année, il ne reste plus qu'à espérer que la tendance générale s'inverse.