PS5 : un point sur les ventes de consoles et jeux au 30 juin 2023, quoi de neuf ?

Le mois dernier, il y a peine deux semaines, Jim Ryan annonçait fièrement sur le site de Sony Interactive Entertainment que les ventes de la PS5 avaient dépassé les 40 millions d'unités à travers le monde. La nouvelle aurait très bien pu attendre, puisque Sony vient de partager ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale actuelle, qui s'est écoulé du 1er avril au 30 juin 2023. C'est surtout du côté des informations supplémentaires que notre regard se tourne, où il est reporté que 3,3 millions de PlayStation 5 ont été commercialisés sur ces trois mois, portant le total à 41,7 millions, soit une augmentation de 0,9 million par rapport à la même période l'an dernier.

Du côté des jeux, et pour ne pas changer, aucune distinction n'est effectuée entre ceux vendus sur PS4 et PS5, incluant également les exemplaires des bundles avec une console ou un PSVR. Ce sont donc 56,5 millions de copies qui se sont écoulées sur le trimestre, soit une hausse de 9,3 millions par rapport à l'année dernière. Parmi eux, 6,6 millions étaient des productions first-party, soit environ le même nombre qu'à cette période l'an passé. Et pour les détracteurs du numérique, sachez que 72 % des ventes de jeux ont été réalisées en dématérialisées, ce qui rapporté à la quantité de jeux est une augmentation par rapport au premier trimestre précédent.

Et si le nombre d'utilisateurs actifs du PSN s'est élevé à 108 millions sur ces trois mois, soit 5 millions de plus qu'en 2022 d'avril à juin, nous n'avons cette fois aucune indication nouvelle concernant le PlayStation Plus, ce qui semble assez étrange. En général, ce genre de non mise peut faire penser à de mauvais chiffres... mais il est difficile d'imaginer une importante baisse des 47,4 millions d'utilisateurs qu'il y avait au dernier décompte.

Étrangement, un point a été fait sur les ventes cumulatives de nombreux jeux first-party, mais sans actualiser les données. C'est particulièrement flagrant pour Ghost of Tsushima, pour lequel nous lisons 8 millions au 10 octobre 2021, alors qu'en juillet 2022, la barre des 9,73 millions de copies avait été dépassée... Quant au PSVR 2, il est encore aux abonnés absent.

