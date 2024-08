PS5 : un nouveau palier de ventes symbolique franchi, Sony cherche à optimiser le développement de jeux à succès

La période est aux bilans financiers et ce mercredi c'est Sony qui a dévoilé ses résultats pour le premier trimestre de son année fiscale 2024, à savoir du 1er avril au 30 juin. Nous allons pour ne pas changer nous attarder sur les chiffres donnés qui concernent le segment Game & Network Services de son activité. Ses résultats d'exploitation sont en hausse de 33 % par rapport à l'année dernière d'où une révision des prévisions de 3 % vers le haut.Côté hardware, la PS5 a donc franchi un nouveau palier assez important, dépassant la barre des 60 millions d'unités. Plus précisément, ce sont désormais 61,7 millions de machines qui ont été écoulées. Sur ces trois mois, seulement 2,4 millions d'appareils ont trouvé preneur, contre 3,3 millions l'an dernier au même moment. Mais rien de bien grave, car le même nombre avait été vendu durant ce trimestre de l'année fiscale 2022. Il faudra voir si la tendance à la baisse se poursuit dans les mois à venir. Rappelons également qu'il n'y a eu que Stellar Blade en grosse sortie exclusive PS5 pour attirer de nouveaux joueurs.

Et justement, côté software, ce sont 53,6 millions de jeux qui ont été vendus, contre 56,5 l'an passé, ce qui inclut comme toujours ceux sur PlayStation 5 et PS4. Et même si c'est là encore en baisse de 600 000 unités, nous retrouverons parmi eux pas moins de 6 millions de productions first-party. Le ratio de ventes au format numérique de titres complets est lui passé à 80 % depuis l'an dernier, soit 8 % de plus, constituant un record.

Lors de la présentation assez intéressante de ces résultats, qui peut être revue, il a été déclaré que Helldivers II a réalisé de meilleures performances par rapport à ce qui était prévu, tandis que la version PC de Ghost of Tsushima: Director's Cut et Destiny 2 : La Forme Finale ont « contribué aux revenus ». Vous noterez l'ironie de la situation puisque Bungie a licencié massivement la semaine dernière, pile à la clôture du trimestre... Les prochaines sorties que sont le FPS live service Concord, ASTRO BOT et la version PC de God of War Ragnarök ont été évoquées, ce dernier étant qualifié de gros succès.

Pour le PlayStation Network, Sony Interactive Entertainment est satisfait des 116 millions d'utilisateurs actifs, avec un record sur le mois de juin, surtout que le temps de jeu a augmenté de 8 %. Les revenus liés aux services en réseau, donc au PlayStation Plus, sont eux en hausse de 13 % d'année en année, la principale raison évoquée étant le changement solide vers une offre premium et la révision des tarifs. Sous la direction de la nouvelle équipe dirigeante, le but est de fermement maintenir et augmenter ce nombre d'utilisateurs actifs, ainsi que leur engagement afin de renforcer PlayStation en tant que plateforme en vue d'établir un espace de revenu stable. Le Studio Business Group de SIE, soit les studios gérés par Hermen Hulst, est de son côté actuellement en train de renforcer son planning et d'optimiser le développement de projets afin de sortir de manière continue des jeux à succès. Bref, l'ère post Jim Ryan se met doucement en place.

Enfin, suite à une question concernant la restructuration au sein de la branche PlayStation, Hiroki Totoki a directement évoqué le cas de Bungie où l'objectif est une réduction des coûts de la structure et une optimisation de son portfolio, avec dans le même temps une recherche d'efficacité. Il a rappelé que les efforts seront mis sur Destiny 2 et Marathon, avec une réallocation de ressources au sein des PlayStation Studios pour le projet Gummy Bears, même si ce dernier n'est pas directement nommé.

