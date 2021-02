PS5 : les problèmes de stocks vont perdurer à cause de « la pénurie mondiale de semi-conducteurs », un nouvel objectif de ventes fixé

Le premier objectif de ventes affiché par Sony Interactive Entertainment pour sa PS5, c'était de faire mieux que la PlayStation 4 au lancement. Le constructeur veut donc vendre plus de 7,6 millions de consoles d'ici la fin de l'année fiscale, le 31 mars 2021, et avec 4,5 millions d'exemplaires écoulés avant le 31 décembre, il s'estime bien parti, et maintient ses ambitions.



À l'occasion du dernier bilan financier de Sony, un représentant de l'entreprise a répondu à une question d'un investisseur au sujet des objectifs de ventes, et celui-ci a déclaré que l'ambition était aussi de faire mieux que la PS4 au terme de sa 2e année fiscale, et donc de vendre plus de 14,8 millions de PlayStation 5 au 31 mars 2022. En revanche, cela dépendra des problèmes de stocks, qu'il présente comme indépendants de la volonté de la firme, car liés à « la pénurie mondiale de semi-conducteurs ». L'accroissement de la demande pour ce type d'éléments, notamment dans l'automobile, et bien évidemment la crise sanitaire qui ralentit leur production, a en effet diminué le marché ces derniers mois, et même la PS5 pourrait en faire les frais.

À l'origine, notre plan était que par rapport au lancement de la PS4, nous essayions de dépasser ce cap des 7,6 millions d'unités vendues cet exercice, et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir. Et pour le prochain exercice, nous pensons qu'il y aura une forte demande pour continuer dans ce sens. Mais par rapport à l'époque, on essaie de se procurer des composants, et quant au niveau de la deuxième année du lancement de la PS4 à 14,8 millions, on aimerait dépasser ce cap de ventes de PS4 avec la PS5. Cependant, le niveau de demande des clients est élevé pour PS5, par conséquent, pour divers composants, nous essayons d'obtenir un volume plus important. Malgré tout, nous devons faire face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Lorsque nous essayons d'augmenter nos capacités, nous faisons face à des difficultés en raison de cette situation globale. Nous faisons de notre mieux pour dépasser le plan initial en termes d'expédition.

Voilà qui ne se montre pas bien rassurant pour les stocks de PS5 ces prochains mois : la console devrait rester difficile à commander jusqu'à nouvel ordre... Si vous en avez déjà une, les jeux et accessoires de la gamme peuvent être achetés directement sur Amazon.fr.

