PS5 : vous voulez précommander la console pour le jour du lancement ? C'est peut-être mort selon Jim Ryan

Si nous nous attendions à avoir quelques difficultés pour réserver une PlayStation 5, nous ne nous attendions pas à une telle situation. La première vague de consoles en réservation s'est écoulée en quelques heures sur toutes les plateformes, et malgré de très rares restockages ponctuels, les revendeurs n'ont pas proposé de consoles en précommande depuis des lustres. Cela fait maintenant plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de communication officielle sur un retour franc de machines à réserver.

C'est dans ce contexte que Reuters a eu la chance de s'entretenir avec Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment. Sans donner de chiffres, il a fait un premier point sur le succès des précommandes : il y a ainsi eu autant de réservations en 12 heures que lors des 12 premières semaines suivant l'ouverture des précommandes de la PS4. Et, pour la première fois, le constructeur reconnaît publiquement qu'il n'y aura certainement pas les stocks suffisants pour répondre à la demande dès la sortie du 12/19 novembre.

La demande exprimée par le nombre de précommandes a été très, très considérable. [...] Il se peut que tous ceux qui souhaitent avoir une PS5 le jour du lancement ne puissent pas en avoir une.

Si SIE a souvent dit que le COVID-19 ne l'empêcherait pas d'avoir les stocks suffisants pour lancer sa console next-gen, il n'avait peut-être pas prévu autant d'attente de la part des joueurs. Jim Ryan a malgré tout redit qu'il « travaillait aussi dur que possible » pour proposer un maximum de PlayStation 5 d'ici la fin d'année 2020, confirmant l'engagement tenu par SIE après l'ouverture ratée des précommandes. Reste aussi à savoir si tous ceux qui ont réservé leur exemplaire l'auront bien le 19 novembre en France, et pas plus tard. L'imbroglio des stocks de la PS5 ne fait que commencer...

