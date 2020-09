PS5 : les précommandes toujours fermées, livraison en 2021 redoutée, les prix sur eBay s'envolent jusqu'à 3000 €

Depuis la conférence PlayStation de mercredi dernier, les PS5 Standard Edition et PS5 Digital Edition se sont trouvé une date de sortie et des prix. Elles seront en boutique, et peut être chez vous, dès le 19 novembre aux prix respectifs de 499 € et 399 €. Contrairement à Microsoft, qui a repoussé au 22 septembre l'ouverture des précommandes de Xbox Series X et Xbox Series S, il est devenu possible de commander la PS5 de ses rêves dès la fin du show vidéo de Sony. Mais voilà, comme nous le disions dans cet article, les stocks prévisionnels ont très vite été vidés et la fermeture des précommandes actée. Après quelques sporadiques réapprovisionnements de PS5 livrables "d'ici la fin de l'année " et malgré des excuses de la part de Sony, les acheteurs n'ayant pas encore pu en réserver une ont maintenant peur de voir leur future nouvelle console n'arriver qu'après noël, voire après le jour de l'an.

Bien sûr, aucune information officielle ne vient corroborer cette crainte, mais il n'en faut pas plus pour que les spéculateurs sortent du bois pour chasser les pigeons. Certes, ce n'est pas neuf, puisque cela se reproduit à chaque sortie de produit passible de pénurie (consoles, éditions limitées...), mais c'est toujours amusant de voir jusqu'à quel prix cela peut monter. À ce jour, côté français, notre vainqueur s'appelle Doumance et propose la belle aux enchères à partir de 2000 euros et en achat immédiat à 3000 euros. Pour se donner du crédit, il exhibe son ticket de réservation de chez Micromania. S'il est le plus rêveur de tous, il est quand même suivi par une volée de filous qui proposent la PS5 Standard Edition entre 900 et 1000 euros, soit plus du double de son vrai prix.

Inutile de vous dire qu'acheter - même si vous en avez les moyens et que vous ne pouvez pas vivre sans votre PlayStation 5 au-delà du 19 novembre - encourage ces lascards à recommencer. En attendant, voici la liste des revendeurs que nous avons recensés et dont certains permettent de mettre une alerte pour être prévenu en cas de réapprovisionnement.