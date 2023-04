PlayStation Studios rachète Firewalk Studios, toujours à l'œuvre sur un AAA multijoueur destiné aux PS5 et PC

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu d'annonce de rachat du côté des PlayStation Studios, depuis celui de Savage Game Studios en août dernier, qui avait suivi celui de Haven Studios en mars 2022, tous deux développant des projets live service. Eh bien, c'est désormais au tour de Firewalk Studios d'y passer. La société avait déjà établi un partenariat avec Sony Interactive Entertainment en 2021 pour le développement d'un AAA multijoueur qui sera exclusif à la PS5 et aux PC, et visiblement tout se passe à merveille.

Hermen Hulst a comme à son habitude pris la parole sur le PlayStation Blog pour commenter l'annonce.

Depuis l'annonce de notre partenariat d'édition avec ProbablyMonsters et Firewalk en 2021, nous continuons d'être impressionnés par les ambitions de l'équipe de créer un jeu multijoueur moderne qui connecte les joueurs de manière nouvelle et innovante . Le studio partage notre passion pour la création de mondes inspirants fondés sur un gameplay exceptionnel, et nous voulons continuer à investir dans leur mission. Nous sommes ravis que Firewalk apporte son expertise technique et créative aux PlayStation Studios pour aider à développer nos opérations live service et offrir quelque chose de vraiment spécial aux joueurs.

Je suis ravi d'annoncer que nous avons élargi notre relation avec Firewalk Studios et sommes ravis de les accueillir au sein des PlayStation Studios. Firewalk abrite une équipe de créatifs remarquablement talentueux qui a lancé certaines des expériences de jeu les plus célèbres, et ils travaillent déjà dur sur leur premier jeu multijoueur AAA original pour PlayStation.

Le responsable du studio, Tony Hsu, et le directeur de ce mystérieux jeu, Ryan Ellis, ont également commenté l'annonce.

De temps en temps, vous pouvez vivre une aventure.

Il y a plus de cinq ans, nous avons sauté sur l'occasion de créer un nouveau studio et de créer une nouvelle licence à partir de zéro. En nous rappelant nos propres moments préférés avec les jeux, nous avons fondé Firewalk Studios autour de l'idée d'offrir des moments mémorables - ces moments incroyables, incontournables, partagés avec d'autres personnes. Notre objectif est d'offrir ces moments de joie partagés aux joueurs du monde entier.

Bâtir un nouveau studio à grande échelle a été une tâche incroyablement exaltante et intimidante. Heureusement, nous avons été soutenus par d'excellents partenaires tout du long - ProbablyMonsters nous a aidés à mettre en place le studio et Sony soutient notre projet et notre vision créative depuis le début.

Nous avons réuni certains des talents les plus inspirés de l'industrie pour offrir de nouveaux mondes impressionnants et des expériences remplies d'un excellent gameplay principal. L'excitation de construire quelque chose de nouveau pour les joueurs a complètement dynamisé l'équipe et nos partenaires, et nous avons testé le jeu tous les jours.

Aujourd'hui, nous franchissons la prochaine étape naturelle et rejoignons PlayStation Studios. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Hermen et la très talentueuse équipe de PlayStation pendant des années, contribuant à rendre notre nouveau jeu encore meilleur. Rejoindre PlayStation Studios, c'est faire officiellement partie d'une famille qui a produit bon nombre des jeux les plus célèbres de notre époque, et nous en sommes honorés.

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus tout au long du chemin et ceux qui se réjouissent de notre avenir. Ce fut un voyage incroyable jusqu'à présent, et nous ne pouvons pas attendre le prochain chapitre de cette aventure.