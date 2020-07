Super Mario Bros. : une copie en parfait état vendue 114 000 $, un record pour un jeu vidéo

Vous le savez, les enchères grimpent souvent très haut lorsqu'un jeu vidéo culte est vendu dans un excellent état. Récemment, la PlayStation SNES a trouvé preneur contre 360 000 $, et une copie de The Legend of Zelda était partie contre 3 300 $ l'année dernière. Mais le roi des enchères, c'est Super Mario Bros. sur Nintendo Entertainment System.

Un exemplaire neuf du jeu d'un tirage limité, sous blister et noté 9,4/10 par Heritage Auctions était ainsi vendu 100 150 $ l'année dernière, mais une autre copie de de Super Mario Bros., également sous plastique et noté 9,4, a fait encore mieux tout récemment. Comme le rapporte Eurogamer, cet exemplaire de Super Mario Bros. fait partie des premiers tirages, avec une étiquette en carton sous le blister, et s'est vendu à 114 000 $. C'est un nouveau record pour un jeu vidéo vendu aux enchères, rien que ça.

Après 29 enchères, le jeu NES a trouvé preneur, mais l'acheteur a voulu rester anonyme, sans doute pour éviter la convoitise. Quoi qu'il en soit, le plombier moustachu de Nintendo fait encore sensation, et qui sait, peut-être que dans 40 ans, une copie de Super Mario Odyssey, vendue aujourd'hui 44,49 €, vaudra aussi cher.