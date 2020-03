PlayStation SNES : la vente est terminée... Alors, le million de dollars en vue ?

Nous en parlions il y a quelque semaine de ça, un exemplaire de la PlayStation SNES issue d’une collaboration entre Nintendo et Sony lors des années 90, a été mise aux enchères sur Heritage Auctions. D’une rareté extrême, la console avait franchi la barre des 100 000 $ en quelques jours. Une certaine rumeur disait que le propriétaire avait reçu une proposition à plus de 1 million de dollars, nous pouvions imaginer que le prix final de la belle tournerait dans ces eaux-là. Or ce n'est pas le cas...

La console a fini par se vendre pour 360 000 $... Un prix un peu décevant ? Eh bien, non ! Certes ce n’est pas le million que plusieurs personnes attendaient, mais cette somme atteint un record pour un objet dédié à l’univers du jeu vidéo (pour rappel le record était détenu par Super Mario NES vendu à 100 150 $). L’acheteur de cette perle rare a souhaité rester anonyme. Et bien qu’à la base la pièce mise en vente avait un problème avec son lecteur, elle a été réparée et peut désormais lire des disques de musiques en plus de voir des jeux NES et SNES tourner sur son système.

Enfin bref, si vous étiez tentés de vous la procurer, il vous faudra maintenant attendre que son propriétaire s’en lasse pour la remettre en vente, ou qu’un des 200 prototypes refasse surface dans le monde des enchères...