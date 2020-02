PlayStation SNES : la console de Sony et Nintendo actuellement aux enchères !

Dans les années 90, Nintendo et Sony se sont lancés dans un projet, celui de concevoir une console ensemble. Vous connaissez l'histoire, suite à quelques divergences, les deux sociétés se sont séparées, la branche PlayStation a été créée. Entre temps, les géants avaient conçu différents prototypes d'une PlayStation Super Nintendo.

La plupart des machines ont été détruites, mais certains exemplaires traînent encore dans quelques greniers aux quatre coins du monde. L'objet est rare... Très rare... Les collectionneurs ne rêvent que d'une chose, mettre la main sur cette plateforme. Eh bien, grande nouvelle (du moins si vous avez un porte-monnaie bien garni), la belle a été mise aux enchères sur Heritage Auctions.

Le prix explose actuellement, au moment où nous écrivons ces lignes, la PlayStation Super Nintendo est affichée à 360 000 $. Chose à prendre en compte, le lecteur de CD-ROM a été réparé. Il est possible d'écouter un CD de musique, et les jeux NES et SNES fonctionnent.

Bref, si vous avez envie de craquer, c'est par ici que cela se passe : Heritage Auctions.