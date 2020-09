Xbox Series X : la date de sortie et le prix à leur tour confirmés, avec une date d'ouverture des précommandes

Vraiment bizarre la stratégie de Ms...



J'aurais parié qu'ils attendaient de voir à quel prix Sony allait positionner leur PS5 (normale) pour annoncer le prix de la XSX en conséquence...



Le leak XSS aurait-il précipité les choses ?



Apparemment pas, sinon ce trailer avec prix de la S n'aurait carrément pas existé (été créé)...



On n'en saura sans doute plus un jour...



En tout cas à 500€ la console XSX, c'est vraiment très correct vu la puissance proposée !

( Hélas vus les jeux proposés pour le lancement, c'est nettement moins intéressant c'est sûr -au moins pour les 2 prochaines années... ).



Et pour l'offre du Xbox All Access à partir de 25€, je pense que cela peut se vendre vraiment assez bien, grâce au catalogue quand même très important du GamePass ( même si encore là cela va bien sûr pêcher du côté du manque de jeux NextGen )...



Ok, maintenant c'est donc très facile pour Sony de positionner le prix de ses PS5 , ils ont vraiment toutes les cartes en main...



Je pense qu'ils vont mettre la PS5 vers les 650€ , car maintenant ils ont vraiment de la place , et ils peuvent pousser un peu le prix au-dessus des 600€ car ils n'en vendront pas vraiment moins qu'à 600€ ( et 100€ mini d'écart avec la XSX me semble être très facile vus les déboires que connait Ms actuellement côté zéro jeux nextgen dispos au lancement de leur XSX ).