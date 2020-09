PS5 : du stock de consoles en précommande demain matin, préparez-vous !

En gros, faut faire son sheldon toute la matinée. Ça va être marrant tien. Pour ceux qui travaillent, un peu moins. Avec toutes les mauvaises nouvelles qui tombent sur cette PS5 depuis quelques jours. C'est pas grave, je vais attendre. Surtout que j'aimerais bien savoir si on aura accès à notre bibliothèque de jeu de la PS4 sur la PS5 avant de me décider. A mon avis non, vu que ça n'a jamais été le cas mais c'est une question que je me pose vu qu'on pourra jouer au jeu de la PS4 sur la PS5. Si vous avez la réponse n'hésitez pas.