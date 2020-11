PS5 : soyez prêts, il y aura du stock de consoles en vente demain pour le lancement !

Après le gros imbroglio des précommandes et des stocks partis à la vitesse de l'éclair, la PS5 n'a eu le droit qu'à une nouvelle vague d'unités quelques semaines plus tard. Depuis, plus rien, il était tout bonnement impossible de commander une console pour le jour J. Ça tombe bien, le jour J, c'est demain, jeudi 19 novembre 2020, et les revendeurs vont en profiter pour proposer des consoles supplémentaires à la vente !

GAMING ???? | La PS5 arrive demain ! Pour rappel, la console sera disponible à la commande exclusivement en ligne sur https://t.co/qd5At3pqmX. Les unités ne seront pas disponibles à l’achat en magasin. pic.twitter.com/Mg2f0dJTQa — Fnac (@Fnac) November 18, 2020

La PS5 sort demain ! Pour rappel : elles ne seront pas disponibles à l’achat en magasin. La PS5 sera disponible demain matin à la commande, exclusivement en ligne sur https://t.co/rMqUvsRoD7, nous vous remercions de continuer de visiter notre site pour de futures mises à jour. — Cultura (@Cultura) November 18, 2020

Boulanger, CDiscount, Cultura, Fnac, Leclerc, Micromania et d'autres encore nous donnent rendez-vous « demain matin » pour des commandes à effectuer en ligne, et seulement en ligne. Conformément aux recommandations gouvernementales (et aux consignes de Sony Interactive Entertainment), les produits culturels ne sont en effet pas vendus en grande surface ou dans les magasins spécialisés. La grande inconnue, c'est bien évidemment l'heure d'ouverture des commandes, toutes les enseignes s'étant bien gardées de donner un rendez-vous précis aux clients. Il va donc falloir être sur le qui-vive sur les réseaux sociaux ou directement sur les boutiques numériques.

A l'occasion de sa sortie officielle en France,

la console #PS5 sera de retour en stock dès demain matin, exclusivement sur https://t.co/cR8bIOiqBV.

Aucun stock ne sera disponible en magasin.

Pour suivre les prochaines mises à jour,

RDV ici ???? https://t.co/P3YatebcRy https://t.co/CwBU4zqt90 — E.Leclerc Jeux Vidéo (@Leclerc_JV) November 18, 2020

INFO #PS5 La sortie nationale est prévue le 19 novembre. De nouvelles quantités seront mises en vente, mais exclusivement sur notre site https://t.co/eQortOQMd2 ou notre application @boulanger ????Aucune prise de commande ne pourra être enregistrée en magasin.#sibienensemble pic.twitter.com/aqYMIGKzUi — Boulanger (@boulanger) November 11, 2020

Et si vous faites partie des chanceux ayant déjà réservé leur console, nous vous souhaitons une bonne réception pour demain !

