PS5 Pro : Sony justifie sa console, pensée avant le lancement de la PS5

La semaine prochaine, Sony lancera la PlayStation 5 Pro, une version plus puissante de sa console de salon actuelle. Une machine qui a fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce, à cause notamment de son prix (799,99 €) et de l'absence de lecteur de disques, obligeant les joueurs à faire une croix sur leurs Blu-ray ou à acheter le lecteur amovible contre 119,99 € supplémentaires.

Hermen Hulst et Hideaki Nishino se sont récemment entretenus avec Variety pour évoquer plusieurs sujets, notamment la gestion de Sony Interactive Entertainment avec deux PDG. Le premier est PDG du Platform Business Group de SIE, le second est PDG du Studio Business Group de SIE. Hermen Hulst s'occupe du développement du contenu, Hideaki Nishino est en charge des PS5, du PSVR 2 et du PSN. La question de la PlayStation 5 Pro est évidemment arrivée dans la discussion et Hideaki Nishino dévoile que la console n'a (évidemment) pas été conçue sur un coup de tête chez Sony :

Nous avons donc fait la Pro au cours de la dernière génération. Nous en avons beaucoup appris. Lorsque nous vendions la PS4 Pro, en plus de la PS4, 20 % des clients achetaient effectivement la PS4 Pro. C’était une console haut de gamme, premium. Il y a donc des utilisateurs potentiels qui acquièrent ce type d’unités. Il est intéressant de noter que ce n’était pas seulement une question d’utilisateurs très engagés ; en fait, de nouveaux utilisateurs viennent également sur PlayStation pour obtenir la PS4 Pro. Nous avons donc commencé à travailler sur la PS5 Pro avant même le lancement de la PS5 – c’était un autre projet sur cinq ans pour nous. Nous avons donc discuté de la question de savoir si nous voulions faire une autre Pro ou non. Mais l’essentiel était qu’il existe des technologies que nous pouvons développer en trois ou cinq ans. L’innovation et les progrès technologiques sont donc plus rapides dans un monde moderne. Les téléphones sont mis à jour chaque année, les PC sont mis à jour chaque année. Je ne pense pas que nous ferions des mises à jour tous les ans, mais il y a des choses que nous pouvons regrouper pour apporter les meilleures choses dans le segment des consoles de jeu. Voilà donc notre vision. Je pense que c’était génial de voir les gens en parler. En général, la troisième année, la conversation autour de la console de jeu se concentre sur la prochaine génération, ou quelque chose comme ça. Mais nous sommes plutôt heureux de voir que la plupart des utilisateurs de jeux engagés sont intéressés par la PS5 Pro, et je suis sûr que les nouveaux utilisateurs se tourneront également vers la PS5 Pro. Si c’est la PlayStation que vous voulez acheter, c’est ce qui compte. C’est donc là que nous avons conçu la génération actuelle. Nous concevons tout en ayant une idée en tête. Ce n’est pas comme si nous faisions simplement une prochaine étape sans savoir quelles sont les deux prochaines. Ce n’est pas notre façon de travailler, car nous devons nous assurer que le cycle des générations de 10 ans continue également.

La PlayStation 5 Pro est donc une grosse mise à jour de la PS5, embarquant les technologies modernes (GPU, ray tracing et PSSR essentiellement) pour satisfaire les joueurs exigeants, mais également les nouveaux venus, comme l'avait fait la PS4 Pro à son époque. Mais les temps changent, la course à la puissance commence à atteindre ses limites et les budgets des acheteurs sont de plus en plus réduits. Pour rappel, la PS4 Pro était vendue à son lancement 399,99 €, soit deux fois moins que la PS5 Pro et surtout le même prix que la PlayStation 4 à sa sortie.

Reste à savoir si les joueurs cherchant une console de dernière génération seront prêts à payer aussi cher pour une PS5 Pro, alors que la PS5 Slim avec lecteur de disques est vendue 549 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

