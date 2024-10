PS5 Pro : où acheter la nouvelle console de Sony ?

Sony lancera dans quelques jours la PlayStation 5 Pro, une version plus puissante de la PS5. Les joueurs pourront profiter d'un GPU amélioré, du ray tracing avancé et de l'upscaling par IA pour avoir des jeux vidéo plus beaux et plus fluides. La PS5 Pro disposera d'un SSD de 2 To, avec Astro's Playroom installé d'office, mais il faudra cependant se passer de lecteur de disque.

Si la console vous fait de l'œil avant sa sortie, voici les revendeurs où vous pouvez précommander la PlayStation 5 Pro de Sony :

La date de sortie de la PlayStation 5 Pro est fixée au 7 novembre 2024. Vous pouvez retrouver ci-dessous quelques liens utiles :