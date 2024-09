PREVIEW PS5 Pro : nous y avons joué, voici nos premières impressions

Une belle bête, mais...



Cela faisait un moment que Sony Interactive Entertainment n’avait pas mis les pieds au Tokyo Game Show. Pour son grand retour dans ce salon emblématique, la firme a décidé de dévoiler sa future console mid-gen, la PS5 Pro. Nous étions sur place et en avons profité pour vous partager une vidéo des machines exposées dans les allées. En outre, la presse a pu passer quelques minutes avec la console, avec au programme d’un côté Final Fantasy VII Rebirth et de l’autre Gran Turismo 7. Nous avons pu essayer ces titres et il est temps de vous en parler. Mais avant toute chose, pourquoi la firme a-t-elle sélectionné ces deux productions précisément ? Parce montrer deux aspects cruciaux : la stabilité et le ray-tracing.

Un bon équilibre entre performance et qualité.

Commençons avec le titre de Square Enix... Oui, dès les premières secondes, la différence se fait sentir (et heureusement). Nous avons été impressionnés par le framerate qui reste constant avec une image nette et éclatante. Plusieurs options visuelles étaient disponibles et, sincèrement, nous n'avons pas remarqué de grosses différences ; mauvais choix de téléviseur, peut-être ? Quoi qu'il en soit, nous pouvons confirmer que le jeu tourne parfaitement bien, avec un niveau de détail incroyable sur les textures. La profondeur de champ est impressionnante, tout comme le nombre d'éléments affichés à l’écran. À première vue, les ombres et les effets de lumière sont nettement améliorés. Cependant, nous avons relevé un léger effet de popping/clipping, mais rien de trop gênant. En somme, la PS5 Pro fait un bien fou à Final Fantasy VII Rebirth, et nous avons presque eu l’impression de redécouvrir le jeu. C’est beau à en pleurer...

Concernant le célèbre jeu de Polyphony Digital, les développeurs ont enfin intégré le ray-tracing in-game, alors qu’il était auparavant uniquement disponible pendant les replays. Quel est le résultat ? PlayStation nous a suggéré d’utiliser une voiture familiale pour bien observer les différences et les reflets sur la carrosserie. Disons-le sans détour : Gran Turismo 7 sur PS5 Pro est à couper le souffle ! En effet, les lumières se reflètent parfaitement sur notre bolide, ainsi que sur ceux de nos concurrents. Nous avons joué avec la pluie activée et avons été bluffés par le rendu. Les décors et l’arrière-plan sont tout aussi nets et détaillés, et le léger clipping a disparu. Un véritable régal pour les yeux !

Vous l’aurez compris, Sony Interactive Entertainment a réussi à nous émerveiller en quelques secondes. Oui, c’est une réalité : la PS5 Pro améliore clairement les jeux que nous avons déjà parcourus des dizaines de fois. Elle apporte une stabilité absente des PS5 classiques, offrant un bon équilibre entre performance et qualité. Et heureusement, c’est aussi l’objectif de cette console... Mais il y a un point qui nous freine : son prix. 800 euros pour une machine (dématérialisée) qui garantit un framerate décent et une image impeccable, est-ce vraiment justifié ? C’est la grande question que nous nous posons. Pour l'instant, il est difficile de conseiller aux joueurs de "foncer" juste pour gagner 30 fps supplémentaires. Peut-être qu'un test complet de la machine, dans de meilleures conditions, nous fera changer d’avis. Wait and see...

