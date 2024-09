PS5 Pro : comparatif avec la PS5 Slim, voici nos photos, vous aimez ?

C’est le Tokyo Game Show 2024 et Sony Interactive Entertainment est de retour dans les allées. Pour l’occasion, la firme japonaise a exposé sa future machine qui fait débat sur les réseaux : la PS5 Pro. En effet, nous avons pu poser nos mirettes sur la machine et la comparer avec le modèle Slim.

Comme vous pouvez le constater, elle est légèrement plus grande et les contours sont un brin plus arrondis. Mais dans l’ensemble, la belle conserve les courbes de la Slim et a droit à trois entailles sur les côtés. Quoi qu’il en soit et pour rappel, cette nouvelle plateforme sera vendue à 799,99 € sans lecteur de disque. Pour le coup, nous vous invitons à lire cet article : PlayStation 5 Pro : la console surpuissante de Sony officialisée et datée, avec un prix astronomique et un défaut de taille...

Pour mémoire, la date de sortie est fixée 7 novembre 2024.

En attendant la PS5 Pro, vous pouvez craquer pour une PS5 Slim sur :