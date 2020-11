TEST sur Astro's Playroom : voici le jeu que vous devez lancer en premier sur PS5

Astro's Playroom est une production totalement délirante qui est incluse (gratuitement) dans toutes les PlayStation 5. Ainsi, les joueurs retrouvent le robot décalé de Sony Interactive Entertainment et découvrent un jeu survolté qui met en avant la DualSense (vendue à 69,99 € sur Amazon au passage). Nous avons donc décortiqué cette petite aventure, il est temps de vous livrer nos impressions.

C'est un très beau cadeau que nous avons là de la part du constructeur.

Pour commencer en douceur, la partie visuelle est très colorée. Nous plongeons dans 4 univers différents qui nous amusent légèrement les mirettes. Les mondes sont parsemés de pièges, d'ennemis, mais surtout... de références. Ainsi, nous croisons la route de petits mechas à l'effigie de Kratos, Pyramide Head, Snake et bien d'autres personnages qui ont marqué les générations. Les textures sont nettes et détaillées, le jeu est super fluide... En d'autres termes, c'est mignon à croquer.

Astro's Playroom est un jeu de plateforme qui exploite dans tous les sens le nouveau pad de la PS5. Nous découvrons alors le retour haptique, et les gâchettes adaptatives. Lorsque nous marchons sur une plaque de métal, nous discernons des à-coups secs dans nos mains. Le plus marquant reste la pluie. En effet, nous avions réellement l'impression que des gouttelettes tombées sur chaque coin de la manette. C'est juste incroyable ! Pour jouer avec nos sens, le haut-parleur est aussi utilisé. Sur des environnements gelés, un bruit de « glace » était expulsé en plus de secousses adaptées pour nous faire ressentir le froid. D'autres caractéristiques sont sous le feu des projecteurs, à savoir le pavé tactile ou encore le gyroscope. Mais concernant ces deux points, nous avons déjà l'habitude avec la DualShock 4. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que ça répond bien.

L’équipe de développement essaye, avec de simples pixels, d'expliquer comment une console fonctionne. Nous traversons alors les âges, allant de la PS1 à la PS4. dans des niveaux bien pensés. Tout au long de nos parcours, nous récupérons des pièces de puzzle, des artefacts, et découvrons comment le pad fonctionne. Le tout est rythmé par de petites musiques sympathiques en adéquation avec un thème exhibé à l'image. Bref, pour arriver au bout de votre périple, comptez 3 heures. Si vous souhaitez trouver tous les petits bonus et débusquer la moindre référence, ajoutez une ou deux petites heures.

La Team ASOBI! touche l’âme des vieux de la vieille avec Astro's Playroom. Cette production s'adresse principalement aux personnes qui ont grandi avec l'univers PlayStation. Chaque pas que nous faisions, une petite pointe au cœur s'invitait à fête... La nostalgie s'emparait de nous ! Dommage que le titre soit aussi court, mais l'envie de découvrir chaque recoin est bel et bien là. Alors quoi ? Nous retournons encore et encore traîner des pieds dans les environs. Certes, nous avons là un jeu qui a été conçu pour mettre en avant chaque fonction de la manette, mais la firme a pris le soin de le faire correctement et avec beaucoup d'amour. C'est comme si le géant japonais s'adressait directement à nous et nous remercier de répondre toujours à l'appel. Pour faire simple, c'est un très beau cadeau que nous avons là de la part du constructeur. Alors, nous aussi nous avons quelque chose à vous dire Sony : merci.

Les plus Traverser les générations PlayStation dans 4 niveaux délirants

Les références, la nostalgie est là

Le gameplay, en un mot : incroyable !

Un beau cadeau

Les petits bonus à débusquer à droite, à gauche Les moins Trop, trop court

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 19 20 Durée de vie 11 20 Verdict 16 20