Astro's Playroom : les notes de la presse anglophone du jeu gratuit et préinstallé sur PS5

La Wii avait Wii Sports, la PS5 aura Astro's Playroom. Sony Interactive Entertainment a développé une expérience utilisant toutes les fonctionnalités de la DualSense autour d'Astro, le héros d'Astro Bot: Rescue Mission sur le PS VR, qui a la particularité d'être gratuite et préinstallée sur toutes les consoles. Tous les acheteurs vont donc probablement s'y essayer, mais alors que l'embargo sur les tests de la PS5 vient de tomber, plusieurs rédactions ont tout de même pris le temps de le tester.

Actuellement affublé d'un joli 82/100 sur Metacritic, il est considéré comme bien supérieur à une simple démo jetable et vite oubliée. Rempli d'idées créatives, d'objets à collecter et même de défis chronométrés, il offre suffisamment de variété pour nous occuper durant des heures, et sa narration articulée autour de ce mignon héros, de références à l'histoire de PlayStation et de moments inoubliables en fait un incontournable de la PS5, même s'il peut se terminer rapidement. Pour un jeu gratuit, c'est quand même un beau tableau.