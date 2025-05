BON PLAN PS5 PRO : la console la plus puissante de Sony en promotion !

Avec la PS5 Pro, Sony a passé la vitesse supérieure. Plus puissante, mieux équipée pour la 4K, taillée pour le ray tracing et dotée d’un mode « PlayStation Spectral Super Resolution » pensé pour sublimer les jeux récents, cette nouvelle mouture s’adresse aux joueurs exigeants qui veulent tirer le meilleur parti de leur télé 4K ou de leur écran gaming haut de gamme. Et bonne nouvelle, la console est déjà en promo chez Cdiscount, en version simple ou en pack avec lecteur de disque.

La PS5 Pro n’est pas une simple mise à jour. Son GPU boosté promet des performances jusqu’à 45 % supérieures à celles du modèle standard, avec une meilleure gestion du ray tracing et une stabilité accrue en 4K. C’est aussi la console pensée pour accompagner les futurs titres AAA, tout en restant compatible avec l’ensemble du catalogue PS5. Et pour les possesseurs de PS5 Digitale, le pack avec lecteur Blu-ray externe permet enfin de profiter de ses jeux physiques.

Voici donc les offres à ne pas manquer :

PS5 Pro (modèle seul) – 749 € au lieu de 799,99 € - Voir l'offre chez Cdiscount

- Pack PS5 Pro + Lecteur de disques – 799 € au lieu de 879,98 € - Voir l'offre chez Cdiscount

La PS5 Pro est clairement pensée pour durer, et ces offres tombent à pic pour ceux qui veulent anticiper la prochaine vague de blockbusters. Que vous cherchiez à monter en puissance ou à compléter votre setup actuel avec un lecteur physique, Cdiscount propose des solutions attractives à prix malin.