BON PLAN sur la console PS4 Pro 1 To à 299 € seulement chez CDiscount

En ces temps de télétravail acharné (avec Steam qui voit son trafic augmenter de 70 %), et avec le confinement qui pointe son nez, c'est sans doute le moment idéal pour s'offrir à moindre coût la console PS4 Pro 1 To et découvrir ses nombreux titres.

Cdiscount propose en effet une belle réduction de 100 € sur le tarif de la PlayStation 4 Pro 1 To qui passe ainsi à 299 € au lieu du tarif de référence de 399 €. Outre sa capacité à lire des DVD et Blu-ray, elle embarque également un disque dur de 1 To.

Disponible depuis quelque temps maintenant, elle bénéficie d'un solide catalogue et continuera d'accueillir de nouveaux titres ambitieux jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération fin 2020 avec la PS5, et même au-delà.

La PS4 Pro 1 To est à 299 € chez Cdiscount pour encore quelques heures.