Destruction AllStars : l'exclusivité PS5 gratuite avec le PS+ est disponible, et ça mérite bien une bande-annonce

En attendant Returnal, la PlayStation 5 a droit à sa première véritable exclusivité depuis le lancement avec Destruction AllStars. Si vous ne connaissez pas encore bien ce jeu mêlant baston à même le sol et destruction derby en bagnole, nous ne pouvons que vous conseiller le récent State of Play qui lui était dédié.

Le jeu de Lucid Games est disponible à partir d'aujourd'hui, et une bande-annonce rythmée et musclée a été diffusée pour marquer l'évènement. Mais, surtout, Destruction AllStars est offert avec le PlayStation Plus dès maintenant et jusqu'au 5 avril 2021, ne tardez donc pas une seconde à l'ajouter à votre ludothèque pour le conserver tant que vous êtes abonnés, et surtout pour l'essayer en solo ou en ligne !

Si vous êtes tentés par l'achat définitif hors abonnement, Destruction AllStars est aussi disponible en physique à 79,99 € sur Amazon.fr.

