Destruction AllStars : trailer de gameplay et détails pour les modes, défis et récompenses de l'exclusivité PS5

Il devait être l'une des exclusivités du lancement de la PS5, Destruction AllStars manquera finalement le coche. SIE a décidé de le reporter à février 2021 pour qu'il puisse être terminé correctement par Lucid Games, mais il sera alors gratuit pour les abonnés PlayStation Plus : une bonne idée pour un jeu tourné vers le multijoueur et nécessitant donc un abonnement pour être pleinement apprécié.



Le jeu de destruction derby avec des héros qui finissent l'affrontement sans leur bagnole a cependant encore beaucoup à nous apprendre à son sujet. Nous connaissions déjà un peu son gameplay et ses personnages, place désormais à une présentation de ses modes, pour certains jouables en solo ou contre l'IA, avec une bande-annonce à l'appui. Le principe des défis et des récompenses est aussi expliqué au passage, avec la promesse d'ajouter encore plus de contenu avec un système de Saisons en 2021.

Carnage

Le mode Carnage, c’est un mode deathmatch classique. Vous pouvez y jouer en solo et en équipe, et vous devez infliger autant de dégâts et détruire autant d’adversaires que possible dans le temps imparti. Le joueur qui a le score le plus élevé l’emporte. Ça semble familier, mais vous pouvez contrôler le chaos en équilibrant le temps passé à jouer le personnage et celui passé à jour dans un véhicule.

Autornade

Prenez tout ce que vous avez appris en Carnage, et mettez-le à profit en Autornade. Vous pouvez y jouer en solo et en équipe, et tout s’articule autour du rapport risque-récompense. Gagnez des pièces détachées (les objets à collecter dans AllStars) en endommageant vos adversaires et en les éliminant, et elles sont stockées dans votre véhicule. Sacrifiez votre véhicule en allant dans l’Autornade pour marquer des points. Vous revoilà à pied, et vous devez trouver un nouveau véhicule ou voler celui d’un adversaire pour marquer plus vite des points. Plus vous faites de dégâts, plus vous gagnez de pièces.

Épargne

Le mode Épargne est notre version du « capturer et contrôler ». C’est un mode de jeu en équipe, et vous devez éliminer ou mettre K.-O. vos adversaires pour faire tomber des pièces au sol. Ramassez les pièces à pied et foncez à travers les véhicules pour rejoindre l’une des trois banques sur le terrain. Tenez-vous sur une banque pour déposer vos pièces et marquer des points pour votre équipe. La bataille consiste à savoir qui contrôle les banques : l’équipe qui a le plus de banques à la fin de la partie l’emporte.

Rescapé

16 AllStars entrent dans l’arène, un seul en sortira. En mode Rescapé, vous devez faire en sorte de survivre alors que l’arène s’effondre sous vos roues. Éliminez vos adversaires en les poussant au bord de la carte, ou mettez-vous temporairement en sécurité sur les plateformes surélevées. Lorsque les joueurs sont éliminés ou mis K.-O., ils peuvent utiliser une vie pour revenir dans la partie. Et quand ils n’ont plus de vies, ils sont éliminés. Le gagnant est le dernier AllStar survivant.

Voilà pour les modes de jeu qui seront disponibles au lancement, mais que pourrez-vous encore attendre de Destruction AllStars au lancement ?

Entraînement

Allez dans la zone d’entraînement, terminez le didacticiel et entraînez-vous avec n’importe lequel des 16 AllStars.

Série de défis

Essayez-vous à la série de défis « Un petit pas » de Genesis et débloquez un personnage exclusif et des éléments cosmétiques en relevant une série de défis contre l’IA.

Récompenses

Profitez de toujours plus d’éléments cosmétiques pour vos AllStars et votre profil de joueur. Débloquez des objets en jouant aux séries de défis et gagnez des niveaux en multijoueur pour gagner des Pièces AllStar qui vous permettront d’acheter les objets que vous voulez.

Mais ce n’est pas tout…

L’équipe va activement participer aux discussions de la communauté et des joueurs pour intégrer leurs commentaires dans les mises à jour régulières :

Nous continuerons à développer Destruction AllStars en y ajoutant du contenu, notamment des Saisons, des événements et des mises à jour tout au long de 2021, y compris en ajoutant de nouveaux modes de jeu. Vous pouvez vous attendre à :

De nouveaux AllStars

De nouvelles séries de défis

De nouvelles fonctionnalités

L’équipe reviendra vous en dire plus sur nos prochaines saisons à une date ultérieure. En attendant, restez à l’écoute pour plus d’action AllStar !