Destruction Allstars : personnages, gameplay, live service, tout sur l'exclusivité explosive de la PS5 !

Nous ne connaissons pas grand-chose de lui, et pourtant, Destruction Allstars sera bien l'un des jeux phares du début de la PlayStation 5. Il sera d'ailleurs l'un des titres disponibles au lancement de la console, les 12/19 novembre. Alors c'est avec grand intérêt que nous découvrons un large descriptif du jeu par George Rule, le Community Manager de Lucid Games.

Nous allons donc pouvoir prendre part à un spectacle de sport automobile avec 16 AllStars dotées de compétences spéciales et de bolides aux atouts variés, soit en solo, soit en coopération. Tout le sel du jeu vient du fait que, une fois notre véhicule détruit, le combat se poursuit à pied, pour une vision totalement différente de l'action. Les modes et les arènes évolueront gratuitement au fil de la vie du game as a service, pour lequel il sera tout de même possible de payer pour des éléments cosmétiques. D'ailleurs, une édition Deluxe numérique avec quelques bonus est introduite au passage.

Et ce n’est pas fini. Après le lancement, nous ajouterons de nouveaux modes et des modifications incroyables aux modes existants. Nous ajouterons également de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à profiter au maximum de votre expérience Destruction AllStars. Et tous ces ajouts qui font partie de nos plans pour après le lancement du jeu, vous y aurez accès gratuitement, pour vous offrir de nouvelles façons de jouer et de détruire vos adversaires.

Nous avons pu constater que l’intérêt pour Destruction AllStars ne cesse de monter depuis que le jeu a été annoncé, et il s’est accompagné d’un bon nombre de questions sur le jeu lui-même. Nous avons donc décidé de lever le rideau sur le travail de Lucid, qui sera disponible en exclusivité sur PS5 à son lancement au mois de novembre.

Destruction AllStars est un spectacle sportif d’envergure mondiale, qui combine stars et bolides !

Devenez l’un des 16 AllStars et prenez le volant tandis que la foule rugit alors que vous vous envolez vers la victoire en semant la destruction autour de vous ! Saurez-vous maîtriser le chaos ?

Foncez dans l’arène en solo ou avec vos coéquipiers et courez vers le bolide de votre choix, parmi un grand nombre de véhicules différents qui ont tous des caractéristiques différentes. Si vous avez sans doute des préférences en particulier, un véritable AllStar maîtrise tous les bolides !

Une fois derrière le volant, vous devrez vous adapter à la partie et à son développement. Foncer sur les bolides adverses inflige de lourds dégâts, mais un Impact au bon moment les détruira intégralement. Maîtrisez l’utilisation des Impacts pour détruire, esquiver et foncer vers la victoire.

Lorsque votre véhicule est détruit, vous devez maîtriser des compétences très différentes en étant plongé dans l’action depuis une autre perspective. À pied, nos AllStars peuvent sembler très vulnérables, mais leurs talents athlétiques et leurs compétences héroïques leur permettent d’esquiver les attaques des adversaires, de capturer leurs bolides et d’infliger des tonnes de dégâts.

L’arène a été conçue pour offrir un maximum de mobilité et d’action. Les bolides ont suffisamment de place pour foncer à la vitesse maximale, tandis que les AllStars à pied peuvent se réfugier temporairement sur des plateformes en hauteur. En utilisant leurs compétences de parkour, ils peuvent sauter, escalader, saisir et bondir, collecter des objets et attirer leurs adversaires dans des pièges mortels.

Et tout cela se déroule dans la toute première minute de chaque partie. Si vous êtes assez féroce et que vous restez suffisamment dans l’action, vous aurez le droit d’utiliser les compétences ultimes d’un AllStar : sa capacité de personnage unique et son bolide héroïque. La capacité d’un AllStar lui permet de prendre l’avantage sur ses concurrents, et son bolide héroïque peut totalement changer la donne d’une partie.

Quelques capacités de personnage :

Shyft – grâce à une technologie de camouflage, il peut devenir invisible et capturer des bolides avant même que ses adversaires ne le remarquent ;

Ultimo Barricado – il devient invulnérable aux attaques, aussi bien des bolides que des personnages ;

Lupita – elle laisse derrière elle des traînées de feu qui infligent des dégâts aux bolides et mettent les personnages K.-O ;

Boxtop – il fait apparaître des colis qui renforcent ses coéquipiers et qui infligent des dégâts explosifs à ses adversaires.

Quelques capacités de bolides héroïques :

Sabre (bolide d’Hana) – il dispose d’une lame sur toute la longueur du bolide qui peut couper en deux ses adversaires ;

L’Undisputed (bolide d’Ultimo) – en activant son bouclier, il devient impossible à arrêter dans l’arène ;

Callisto (bolide de Genesis) – il déclenche des fusées pour profiter d’un surcroît de vitesse et infliger des dégâts colossaux à ses adversaires ;

Mr Sparkles (bolide de Tw!nlkeR1ot) – il peut semer la destruction en infligeant encore plus de dégâts à chaque Impact.

Rencontrez les AllStars

Nous vous en dirons plus sur nos AllStars aussi charismatiques qu’héroïques dans un blog ultérieur.

Voilà une idée générale de ce qui vous attend dans le jeu, quel que soit le mode dans lequel vous jouez. Destruction AllStars a beaucoup à vous proposer, peu importe comment vous aimez y jouer.

Des arènes personnalisées du monde entier pour jouer en solo et en multijoueur.

Action et destruction, à bord des bolides ou à pied.

Un large choix de personnages héroïques.

Des rivalités palpitantes pour comprendre les motivations des AllStars.

Des personnalisations esthétiques pour vous permettre de sortir du lot.

Nous espérons que cela vous a donné une bonne idée de ce qu’est Destruction AllStars. Nous sortirons bientôt une toute nouvelle bande-annonce, alors gardez les yeux ouverts ! Nous travaillons dur pour apporter les dernières touches avant le lancement, et toute l’équipe est impatiente de vous mettre le jeu entre les mains ! Nous écouterons vos commentaires et nous comptons bien vous emmener pour une longue virée sauvage en continuant à accroître l’univers du jeu après son lancement.

Peu importe comment vous voulez débuter votre carrière chez les AllStars, nous vous attendrons sur la PS5 dès novembre !

L’édition numérique Deluxe contiendra :