Dragon Ball: The Breakers, prix attractif, gameplay, contenu live service et invocation de Shrenron, plus de détails sur le jeu multijoueur

Préservé des fuites, Dragon Ball: The Breakers a été annoncé par surprise la semaine passée par Bandai Namco. Ce jeu en mulijoueur asymétrique opposera jusqu'à 7 Survivants personnalisables face à un Méchant, au départ Freezer, Cell ou Buu. Les détails à son sujet étaient maigres, mais le producteur Ryosuke Hara vient d'en dire plus sur le site officiel de l'éditeur.



Côté gameplay, nous apprenons ainsi que les gentils auront accès à des compétences et objets spéciaux, à des Transphères des super-pouvoirs des héros principaux eux non jouables, et aux Boules de Cristal à collecter pour invoquer Shenron et obtenir une puissance digne d'un Guerrier Z. En face, le vilain pourra se transformer à plusieurs reprises, et il pourra à chaque fois détruire une zone de la carte pour réduire la taille du champ de bataille.

Côté contenu, il n'y aura pas de mode solo en dehors du didacticiel, et des nouveautés seront ajoutées par le biais de mises à jour après le lancement. Sinon, il est dit que le jeu sera compatible PS5 et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité, mais n'aura normalement pas de version next-gen dédiée, et que son prix sera bien inférieur à 69,99 €.

Quelle est l'intrigue du jeu ? Les protagonistes sont des civils ordinaires qui se retrouvent tout à coup pris au piège d'un phénomène temporel. Ces civils se retrouvent au beau milieu de ce qu'on appelle une faille temporelle, un monde où le temps et l'espace s'entremêlent. Contrairement aux héros connus de Dragon Ball, ces "Survivants" ne possèdent pas de pouvoir surhumain, mais les policiers du temps, une organisation bien connue de la série Xenoverse, ont préparé plusieurs contre-mesures. Avec l'aide des policiers du temps, les Survivants doivent trouver un moyen d'arrêter les célèbres méchants de Dragon Ball, et tenter d'échapper à la faille temporelle. Pourquoi DBTB est-il un jeu Dragon Ball unique, parmi les autres jeux Dragon Ball ? La plus grande différence avec les autres jeux Dragon Ball, c'est que les utilisateurs joueront principalement soit les "Survivants", les civils normaux qui ne possèdent aucun superpouvoir, soit les "Méchants", les célèbres adversaires du monde de Dragon Ball. Alors que la plupart des jeux Dragon Ball proposent des combats entre des personnages qui possèdent tous des pouvoirs surhumains, DRAGON BALL: THE BREAKERS mettra l'accent sur la grande différence de puissance entre les Super méchants et les êtres humains normaux. Cet élément est régulièrement représenté dans les œuvres de Dragon Ball, mais ce jeu permettra pour la première fois aux joueurs de découvrir cet aspect en personne. Que pouvons-nous attendre pour la suite ? Nous ne pouvons pas vous révéler beaucoup de détails pour le moment, mais nous espérons recevoir encore davantage de retours et continuer à améliorer le jeu avant et après sa sortie. Je peux déjà annoncer aux joueurs que le jeu recevra des mises à jour régulières après sa sortie. En quoi DBTB est-il unique comparé aux jeux de survie au gameplay asymétrique existants ? Cet aspect est peut-être une évidence, mais je pense que les différents éléments tirés de Dragon Ball rendent ce jeu véritablement unique, du point de vue des Méchants et des Survivants. Pour parler en premier lieu du Méchant sa transformation au cours du match est une fonctionnalité assez unique. Chaque fois qu'il se transforme, son niveau de puissance augmente, mais ses compétences changent aussi. Il faudra donc adopter différentes stratégies pour le Méchant et les Survivants selon chaque niveau de transformation. De plus, chaque fois que le Méchant se transforme pour adopter sa forme suivante, il aura le privilège de détruire une zone, et les Survivants se retrouveront dans une situation encore plus préoccupante au fur et à mesure que le match se poursuit. Pour les Survivants, les contre-mesures qu'ils possèdent contre les Méchants sont des éléments tirés de l'univers de Dragon Ball. Par exemple, la compétence "Transformation" d'Oolong et les objets comme la "Nacelle Saiyen télécommandée" sont des éléments iconiques de Dragon Ball qui donnent également au jeu un charme unique. Ce jeu possède également un aspect particulièrement unique : les Survivants ne sont pas les héros "canon" de Dragon Ball, ce sont des citoyens ordinaires qui doivent se battre de toutes leurs forces pour échapper à une menace qu'ils ne peuvent pas affronter seuls. Nous nous sommes dit que mettre en lumière ce genre de personnages offrirait un point de vue complètement inédit dans l'univers de Dragon Ball. Le jeu possédera-t-il un mode solo ? Vous aurez accès au mode didacticiel qui vous expliquera l'intrigue du jeu et les commandes de base, mais le jeu sera basé en majorité sur le multijoueur en ligne. Pour un jeu comme DRAGON BALL: THE BREAKERS, posséder une importante communauté de joueurs représente l'ingrédient principal pour créer un environnement en ligne stable, actif et agréable. L'importance du multijoueur est également la raison pour laquelle nous considérons que le prix du jeu de base sera largement inférieur à 69,99 euros. Son Goku et les autres Guerriers Z seront-ils présents dans le jeu ? Les joueurs qui incarneront les Survivants pourront emprunter les pouvoirs de Goku et des autres Guerriers Z à l'aide des transphères, mais ils ne pourront pas jouer ces personnages eux-mêmes. Il existe une exception : lorsque les Survivants utilisent les Dragon Balls pour invoquer Shenron afin qu'il réalise leur souhait, ils pourront affronter un Méchant avec une puissance égale à celle de Goku et des autres Guerriers Z. Qui sont les "Breakers" ? Les "Breakers" font référence aux Survivants. Dans ce contexte, nous voulons que les joueurs incarnant les Survivants fassent équipe pour échapper à cette situation désespérée et qu'ils "brisent leurs chaînes" face aux Méchants. Cependant, si les utilisateurs préfèrent que les "Breakers" représentent les Méchants, car ils "brisent" tout sur leur passage, cette solution est possible aussi. Quels autres éléments de l'univers de Dragon Ball risquons-nous de découvrir ? Le jeu possède déjà de nombreux éléments de l'univers de Dragon Ball que vous pouvez retrouver dans le jeu. Mais il existe un élément que je trouve particulièrement unique comparé aux précédents jeux Dragon Ball : les utilisateurs pourront également incarner des personnages iconiques de Dragon Ball sans pouvoir surhumain (comme Oolong et Bulma). Quel genre de retours attendez-vous de la bêta fermée ? Nous encourageons les joueurs à partager avec nous chaque avis qui pourrait nous aider à créer une expérience plus accueillante et amusante ! Pour nous, cette bêta fermée sera un outil de développement pour nous aider à comprendre les éléments de DRAGON BALL: THE BREAKERS à améliorer ou qui nécessitent davantage de travail afin de créer une expérience de jeu que tous les fans de Dragon Ball apprécieront réellement. Le jeu est-il compatible sur PS5 et Xbox Series S/X ? Oui, le jeu peut également être joué sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X, mais pour le moment, aucune version améliorée pour la PS5/XS/SX n'est prévue.

Dragon Ball: The Breakers est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch en 2022, et aura droit à une bêta fermée avant sa sortie. En attendant, Dragon Ball FighterZ est disponible à partir de 15,58 € chez Amazon.fr.