Dragon Ball: The Breakers, une date de sortie et un trailer avec Vegeta en singe géant pour la Saison 2

Bandai Namco nous en a fait voir de toutes les couleurs avec les jeux vidéo Dragon Ball, et ce encore l'année dernière avec Dragon Ball: The Breakers. Ce titre propose en effet des parties en multijoueur asymétrique où jusqu'à 7 Survivants doivent affronter un Raider, un méchant emblématique de la série, en l'occurrence Freezer, Cell ou Buu.

Dès le lancement, l'éditeur avait confirmé que le contenu évoluerait avec une Saison 2 dont il teasait déjà les nouveautés. Celle-ci vient officiellement d'être datée au 16 février 2023, et une bande-annonce confirme que, oui, Vegeta sera bien le nouveau Raider à défier dans celle-ci, et qu'il pourra se transformer en singe géant. En revanche, pour avoir le plaisir de l'affronter ou de l'incarner, il faudra cependant le débloquer via des Jetons PT, la monnaie payante du jeu...

En parallèle de ce DLC payant, nous pourrons aussi déverrouiller des skins de Survivants de Yajirobe et Chi-Chi contre des Jetons PT, celle du Roi de la Terre via les récompenses du Palier Dragon, les personnages de soutien Transpheres que sont Gokû et Gohan ado en Super Saiyajin contre des Tickets Siphon spirituel, et des objets de personnalisation via la boutique. Le seul élément vraiment gratuit sera une map, Étendues Rocheuses.

Dragon Ball: The Breakers est disponible à partir de 20,65 € sur Amazon.fr et est jouable sur PC, PS4, Xbox One et Switch.