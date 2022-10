Dragon Ball: The Breakers tease déjà sa Saison 2 dans son trailer de lancement

L'offre des jeux Dragon Ball sur consoles et PC va encore s'étoffer en fin de semaine avec la sortie de Dragon Ball: The Breakers sur PS4, Xbox One, Switch et PC, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique, qui viendra donc prendre place aux côtés de l'infatigable Dragon Ball Xenoverse 2, de l'Action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot et du jeu de combat tourné vers l'e-sport Dragon Ball FighterZ. Il vient d'avoir droit à un dernier essai grand public non dénué de quelques soucis le week-end dernier et s'apprête donc à voir le jour, alors Bandai Namco diffuse sans surprise une bande-annonce de lancement.

Rien de bien nouveau à l'horizon dans la partie « launch trailer » à proprement parler, avec la présence des principaux Méchants qui nous mèneront la vie dure ou seront à notre disposition pour semer le chaos, à savoir Freezer, Cell et Majin Buu. Trunks, dans sa version appartenant à la Patrouille du Temps, nous explique le contexte de ce jeu qui fait office de spin-off aux Xenoverse et qui propose donc des matchs en 7v1 avec diverses possibilités de gameplay telles que l'utilisation de la Machine temporelle de Bulma, l'invocation de Shenron ou avoir l'aide temporaire de Gokû.

Mais ce qui est à relever se trouve à la toute fin, puisque l'éditeur confirme d'ores et déjà l'ennemi qui sera ajouté lors de la Saison 2 : Vegeta sous sa forme d'Oozaru (singe géant).

Si Dragon Ball: The Breakers vous intéresse, il est vendu dès 24,99 € sur Amazon.