Dragon Ball: The Breakers, la Saison 3 va ajouter 5 méchants à incarner, une map enneigée et plus encore

Après nous avoir fait affronter différentes formes de Freezer, Cell et Buu dans le cadre de sa Saison 1, Dragon Ball: The Breakers a ajouté Vegeta et sa transformation en singe géant en tant que nouveau Raider via la Saison 2. Le jeu opposant jusqu'à 7 Survivants à un grand méchant incarné par un autre joueur va maintenant accueillir un autre Raider bien particulier...

À partir de la Saison 3, dès à présent jouable sur le serveur de test public et officiellement disponible le 7 juin, un joueur peut en effet diriger le Commando Ginyu ! Guldo, Jesse, Burter, Reecom et Ginyu peuvent alternativement être incarnés pour mettre à mal les Survivants, avec chacun leurs petites spécificités sur le terrain. Tous ceux qui essaieront ces personnages lors du test seront récompensés par 5 000 Zeni et trois tickets d'invocation.



La Saison 3 permettra sinon à de débloquer les skins de Survivants Dende et King Kai contre des TP Tokens, et de compléter des défis originaux permettant notamment d'obtenir l'apparence de Baba la voyante. Elle ajoutera enfin la map Snowy Mountain, que vous pouvez apercevoir en image ou dans la présentation ci-dessus.

Dragon Ball: The Breakers est actuellement disponible à partir de 34,04 € sur Amazon.fr.