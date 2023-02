Suicide Squad: Kill the Justice League sera un jeu live service, 6 minutes de gameplay intenses et une présentation de ses mécaniques en vidéos

Depuis le DC FanDome de l'été 2020, Rocksteady et Warner Bros. Games nous font miroiter Suicide Squad: Kill the Justice League, un jeu vidéo prenant place dans l'univers des Batman Arkham et où l'Escadron Suicide va devoir se frotter aux super-héros sous l'emprise de Brainiac à Metropolis. Cette Task Force X composée de Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark s'était ensuite montrée au détour d'un trailer scénaristique et surtout d'une prometteuse bande-annonce de gameplay, évidemment mise en scène sans interface. Depuis, la sortie du jeu a été reportée et sa nouvelle date dévoilée lors des derniers Game Awards au travers d'une vidéo montrant Batman, rendant au passage hommage à Kevin Conroy dans le rôle.

Le PlayStation State of Play de ce jeudi soir était donc l'occasion pour enfin voir plus longuement ce projet avec pour commencer 6 minutes de gameplay haletantes en coopération. En effet, Suicide Squad: Kill the Justice League sera bien plus épileptique que la trilogie Arkham avec l'accent mis sur les mouvements des personnages et de l'action effrénée à l'aide d'armes à feu. Ici, l'objectif du groupe est de secourir Lex Luthor, qui a été fait prisonnier par Flash dans un conteneur, bien aidé par la technologie extraterrestre de Brainiac. La séquence se conclut avec le héros possédé reprenant aisément le contrôle de la situation, avant que l'aide providentielle de Wonder Woman ne vienne le tenir en laisse grâce à son lasso magique.

L'autre vidéo, bien plus longue, est un Behind the Scenes dans lequel les développeurs de Rocksteady reviennent plus en détail sur l'approche qu'ils ont eue pour ce jeu. Déjà, nous apprenons qu'il se déroulera seulement 5 ans à la suite des évènements d'Arkham Knight. Un aperçu de la manière dont les quatre protagonistes se sont retrouvés recrutés par Amanda Waller nous est donné, de même que quelques informations sur leurs traits caractéristiques. Ainsi, Harley est la plus acrobatique, pouvant user d'un grappin pour se déplacer, fixé à un drone. Deadshot peut de son côté compter sur son jetpack et ses fusils, dont un de sniper en bon maître assassin qu'il est. Malgré sa carrure imposante, King Shark pourra également se déplacer aisément à l'aide de ses ailerons et fera office de tank. Enfin, Captain Boomerang utilisera un bracelet doté des pouvoirs de la Force Véloce pour se mouvoir tel Flash sur différentes surfaces.

La Task Force X pourra également compter sur d'autres vilains de l'univers DC, le Pingouin faisant office d'armurier, le Toyman améliorant l'équipement, Gizmo fournissant des véhicules délirants et Hack, entièrement nouvelle, qui prendra la forme d'un fantôme numérique et aidera à la navigation. Pour contrôler le chaos ambiant à Metropolis, nous pourrons utiliser bien des armes très classiques (pistolets-mitrailleurs, fusils à pompe, mitrailleuses, pistolets, etc.) conçues par des manufacturiers connus comme LexCorp, disposant d'un système de rareté dont regorgent les productions récentes et sur lesquelles divers accessoires pourront être fixés. Des sets spécifiques ayant des effets basés sur des personnages connus comme Bane seront aussi de la partie à un stade avancé du jeu.

Et, oui, Suicide Squad: Kill the Justice League est un jeu service, qui évoluera bien après la fin de son scénario, Rocksteady promettant d'ajouter régulièrement du contenu, dont des personnages jouables supplémentaires. Un système de saison et de Battle Pass / Passe de Combat est même évoqué comme le voulait la rumeur, mais ne contiendra que du contenu cosmétique, certains exemples de personnalisation étant montrés, avec Harley portant une tenue inspirée de celle de Wonder Woman et King Shark un haut Superman. Entre l'accent mis sur la coopération jusqu'à 4 joueurs, puisque toutes les missions seront jouables seul ou à plusieurs, et l'aperçu de gameplay montré, il y a clairement un air de Destiny 2 boosté à la sauce Fortnite.

Suicide Squad: Kill the Justice League est donc attendu le 26 mai 2023 sur PS5, mais aussi sur Xbox Series X|S et PC. Le film The Suicide Squad de James Gunn est lui vendu 11,89 € sur Amazon.