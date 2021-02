Destruction AllStars : un temps affiché à 79,99 €, le prix définitif de l'exclusivité PS5 est largement revu à la baisse

Abonnés PlayStation Plus, avez-vous bien pensé à récupérer Destruction AllStars ? Même sans PS5 chez vous, vous pouvez ajouter le titre à votre ludothèque, et le conserver tant que vous avez une souscription active. Vous avez jusqu'au 5 avril 2021 pour le faire, suite à quoi le jeu façon destruction derby de Lucid Games deviendra payant.

Et quel sera son prix d'ailleurs ? La nouvelle vient d'être donnée sur le PlayStation Blog : à compter du 6 avril 2021, l'exclusivité PS5 coûtera seulement 19,99 € sur le PlayStation Store. Sachant que Sony Interactive Entertainment prévoyait à la base de le vendre 79,99 € au format physique, il y a de quoi se poser des questions...

Après avoir choisi de sortir d’abord Destruction AllStars via PlayStation Plus, nous avons à présent décidé de modifier le prix du jeu. Nous sommes ravis d’annoncer que Destruction AllStars sera désormais disponible à l’achat en version numérique pour 19,99 € à partir du 6 avril. Cette offre incontournable devrait assurer que le chaos de l’arène ne s’arrête pas une fois la promotion de PS Plus terminée. Évidemment, si vous avez déjà ajouté le jeu à votre bibliothèque, il est à vous et vous pourrez continuer d’y jouer tant que vous avez un abonnement PS Plus actif.

Les développeurs en ont aussi profité pour évoquer l'avenir du jeu, qui aura pour rappel droit à du contenu saisonnier durant les mois qui viennent. Les modes Carnage 8c8, Épargne 4c4 et Autornade en solo vont être introduits aux côtés de nouvelles séries de défis, de skins supplémentaires, de week-end Double XP et de quelques surprises. Et ils ont également fait un point sur l'écosystème déjà en place pour l'expérience, des séries de défis aux Pièces AllStar en passant par les points de destruction.

Contenu futur Nous avons plein de choses prévues pour les joueurs de Destruction AllStars au fil de l’année 2021. Nous voulions donc vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans les prochains mois, ainsi qu’un indice sur nos plans à long terme : Février

Week-end double EXP





Série de défis de Genesis

Mars

Mode de jeu à la une : Carnage 8c8 (jouable en Party !)



Mode de jeu à la une : Épargne 4c4



Week-ends double EXP



Série de défis de Bluefang



4 nouveaux skins

Avril

Mode de jeu à la une : Autornade en solo



Week-ends double EXP



Quelques petites surprises… Les week-ends double EXP parlent d’eux-mêmes, tandis que les modes de jeu à la une permettent de tester de nouvelles choses pendant une semaine. Cela permet également de répondre aux retours de notre communauté en proposant des variantes des modes de jeu principaux. Quand nous approcherons du mois d’avril, nous referons le point sur le contenu à venir dans Destruction AllStars. Séries de défis Lors du State of Play de Destruction AllStars, nous avons brièvement parlé des séries de défis et des pièces que vous pouvez gagner pendant votre carrière d’AllStar. Abordons maintenant ce sujet plus en profondeur. Les séries de défis sont une expérience en solo basée sur un AllStar et son rival. Elles commencent et se terminent par des cinématiques qui vous permettent d’en apprendre un peu plus sur les relations et les rivalités de votre AllStar. Chaque événement propose des défis en plus des conditions de victoire standard, ce qui vous donne une bonne raison d’y rejouer pour gagner des récompenses supplémentaires. Les séries de défis offrent aux joueurs la possibilité de gagner de précieux skins et objets cosmétiques pour le AllStar correspondant. Ces objets sont exclusifs aux séries de défis et certains sont du même niveau que les skins épiques disponibles dans les coulisses. En plus des 4 modes de jeu principaux, les séries de défis contiennent des modes de jeu uniques : Cours intensif : le test de rapidité ultime. Franchissez les portes à bord de votre bolide ou à pied tout en ramassant les capsules temporelles sur votre chemin pour obtenir un bonus de temps. Essayez d’atteindre la ligne d’arrivée avant la fin du temps imparti. Attention : votre rival et son équipe pourraient venir essayer de vous détruire avant la fin de l’épreuve.

: le test de rapidité ultime. Franchissez les portes à bord de votre bolide ou à pied tout en ramassant les capsules temporelles sur votre chemin pour obtenir un bonus de temps. Essayez d’atteindre la ligne d’arrivée avant la fin du temps imparti. Attention : votre rival et son équipe pourraient venir essayer de vous détruire avant la fin de l’épreuve. Chrono : détruisez toutes les caisses de points dans le temps imparti pour gagner. Vous pouvez les détruire à pied ou dans n’importe quel bolide. Faites attention aux dangers qui se trouvent dans l’arène, car ils vous ralentiront !

: détruisez toutes les caisses de points dans le temps imparti pour gagner. Vous pouvez les détruire à pied ou dans n’importe quel bolide. Faites attention aux dangers qui se trouvent dans l’arène, car ils vous ralentiront ! Transporteur : imaginez un service de taxi AllStar. Montez dans un bolide et prenez un passager. Vous devez l’emmener jusqu’à sa destination avant de rapidement en prendre un autre. Si vous conduisez suffisamment de passagers à leur destination avant la fin du temps imparti, vous gagnez. Cependant, avec les dangers qui se trouvent dans l’arène en plus de votre rival et son équipe, votre passager risque de connaître un trajet mouvementé ! Astuce : utilisez la mécanique d’impact pour vous donner un petit bonus de vitesse et éviter les attaques.

: imaginez un service de taxi AllStar. Montez dans un bolide et prenez un passager. Vous devez l’emmener jusqu’à sa destination avant de rapidement en prendre un autre. Si vous conduisez suffisamment de passagers à leur destination avant la fin du temps imparti, vous gagnez. Cependant, avec les dangers qui se trouvent dans l’arène en plus de votre rival et son équipe, votre passager risque de connaître un trajet mouvementé ! Astuce : utilisez la mécanique d’impact pour vous donner un petit bonus de vitesse et éviter les attaques. Escarmouche : votre rival et vous êtes en compétition pour détruire le plus de bolides possible. Celui qui en détruit le plus remporte la partie. Il n’y a pas d’égalité possible, vous devez en détruire plus que votre rival pour gagner. Quelques astuces : détruire votre rival vous permet de gagner le double de points. Mais n’oubliez pas, votre rival sait que vous détruire lui rapportera aussi le double de points ! Assurez-vous de faire appel à votre bolide héroïque dès que possible pour prendre l’avantage sur votre rival. Duel : nous y voilà. Votre rival est apparu tout au long de la série de défis pour vous mettre des bâtons dans les roues. Désormais, il n’y a plus que lui et vous dans l’arène ! Enfin… presque. Vous devrez tout d’abord détruire les coéquipiers de votre rival. Quand ce sera fait, vous vous retrouverez face à face, bolide héroïque contre bolide héroïque ou piéton contre piéton. Quelle que soit votre méthode de prédilection, détruisez votre rival pour gagner ! Vous pouvez obtenir la série de défis d’Ultimo Barricado sans coût supplémentaire dès maintenant ! Vous la trouverez dans le menu Séries de défis. Pièces AllStar et points de destruction Dans Destruction AllStars, nous avons deux types de monnaies que les joueurs peuvent gagner en jouant : les pièces AllStar et les points de destruction. Les pièces AllStar sont une monnaie obtenue en jouant des parties multijoueur en ligne, ainsi qu’en augmentant votre niveau AllStar ou en terminant des défis hebdomadaires. Les points de destruction sont notre monnaie premium. Pour le moment, vous pouvez uniquement vous en procurer en les achetant sur le PlayStation Store, mais vous pourrez bientôt en gagner lors d’activités en jeu. Les pièces AllStar permettent d’acheter des objets cosmétiques pour chaque AllStar ainsi que pour le profil du joueur dans les coulisses. Il existe tout un tas d’objets permettant d’exprimer votre personnalité, qu’il s’agisse de skins, d’emotes ou de répliques pour vos AllStars préférés, ou encore de bannières pour votre profil de joueur. Tous ces objets sont purement cosmétiques et ne donnent aucun avantage en jeu. Alors, laissez s’exprimer votre âme d’artiste ! Les points de destruction peuvent également être utilisés pour acheter des objets cosmétiques dans les coulisses. La plupart des objets peuvent être obtenus à la fois contre des pièces AllStar et contre des points de destruction ; libre à vous de dépenser ce qui vous arrange ! Les points de destruction permettent également d’acheter nos séries de défis. Lorsque vous terminez ces défis, vous déverrouillez du contenu cosmétique exclusif à cette série de défis ! Chaque série coûte 400 points de destruction, mais vous pouvez obtenir celle de Lupita pour seulement 200 points de destruction pour bien commencer. De nouvelles séries de défis arriveront régulièrement au cours de l’année. Attendez-vous donc à découvrir de nouvelles façons de jouer et de nouveaux objets cosmétiques.





Amazon.fr affiche toujours une version physique à 79,99 €, mais l'avenir de cette édition en boîte semble désormais compromis...