PSVR 2 : l'angoissant FPS rogue-like The Foglands trouve une date de sortie évidente !

Amateurs de "gros" jeux, The Foglands pourrait bien vous décider à ressortir le PSVR 2 du placard. Pour ceux qui seraient passés à côté de la première annonce du jeu, sachez qu'il s'agit d'un FPS rogue-like doté d'une ambiance horrifique.

Dans The Foglands, vous incarnez un Coureur, issu d'une communauté réfugiée sous terre. Vous devrez parcourir des ruines afin de récupérer des butins qui vous permettront d'affronter une créature titanesque vouée à décimer votre peuple. Au cours de vos pérégrinations, vous pourrez utiliser vos poings, lancer des armes ou les manier dans un temps limité, c'est-à-dire avant que la brume ne vous enveloppe et vous détruise.

Le titre à l'ambiance Western SF est prévu pour le 31 octobre 2023, en avant-première sur PlayStation VR 2, la version PCVR suivra. Espérons que le studio ne sorte pas un jeu mal optimisé suivi d'un communiqué au jour J pour promettre aux joueurs PSVR 2 un patch d'optimisation destiné à être disponible 4 à 6 mois plus tard.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.