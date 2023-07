PSVR 2 : Sony travaille sur l'amélioration de son système de reprojection

Le producteur d'Hubris (lire notre test) a déclaré que Sony travaille sur des améliorations à apporter au système de reprojection du PSVR 2. L'argument du 90/120 Hz natif que les joueurs ont tant plébiscité ces derniers mois serait-il en passe d'être obsolète ? C'est tout ce que nous pouvons souhaiter !

Pour rappel, un système de reprojection permet d'afficher plus d'images que ce que la machine peut créer (pour un jeu gourmand) nativement. Les images générées artificiellement sont basées sur les précédentes et sur les mouvements du joueur, il en résulte des problèmes de dédoublement d'images qui ne permettent pas de se déplacer librement sans ressentir des nausées et qui occasionnent du flou lors des déplacements, obligeant le joueur à adopter une locomotion par crans pour limiter les dégâts. La reprojection est entre autres utilisée sur des jeux comme Horizon Call of the Mountain, Resident Evil: Village ou sur Gran Turismo 7.



Dans un précédent article, nous avions évoqué les bienfaits du 90 Hz natif (ou du 120 Hz natif pour Red Matter 2). Des déplacements flous, car dédoublés, ont fait fuir la plupart des joueurs, et cette possibilité d'obtenir une liste de jeux sans reprojection a conduit bon nombre de personnes à se tourner vers des valeurs sûres, faisant de la non-reprojection un argument d'achat.

C'est lors d'une session questions-réponses sur Reddit que le producteur d'Hubris, Koen Van Den Steen, a vendu la mèche. Ce dernier a d'ailleurs avancé quelque chose d'assez impressionnant :

Qu'il soit conscient ou non de cette technique, le joueur ne soupçonnera même pas l'utilisation de la reprojection lorsqu'il jouera à notre jeu.

C'est tout ce que les joueurs souhaitent depuis le début, qu'à l'instar du rendu fovéal, cela ne se voit pas en jeu. Quand la triche est visible, elle n'arrive plus à émerveiller et déçoit fatalement. Toutefois, le producteur d'Hubris tempère en avouant qu'en cas de recherche active, le joueur pourrait sur certains éléments ressentir la reprojection. Quoi qu'il en soit, nous réessayerons les titres qui posent problème dans quelques mois et nous vous donnerons alors notre verdict.

