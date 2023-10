PSVR 2 : Breachers arrive prochainement sur le casque VR de Sony dans sa version la plus aboutie !

Tenez-le-vous pour acquis, Breachers risque bien de devenirt la référence du FPS tactique sur PlayStation VR 2. Les déçus de FireWall Ultra pourraient bien se laisser tenter par une expérience multijoueur pleinement optimisée !

Breachers est un FPS tactique multijoueur en équipe (5v5) aussi efficace que soigneusement réalisé. Si vous êtes de ceux ayant passés de longues heures sur Rainbow Six Siege ou Counter Strike : Global Offensive, aucune raison valable ne devrait vous pousser à passer à côté du titre dont il est question ici. Pour résumer : deux camps s'affrontent, l'un des deux doit ouvrir (comme le nom du jeu l'indique) une brèche et mener l'assaut tandis que l'autre doit l'empêcher ou le contenir.

Le studio proposera sur PSVR 2 de nouvelles améliorations comme la prise en charge des retours haptiques et l'amélioration des graphismes. Et concernant celles-ci, Triangle Factory annonce que cette version sera visuellement la meilleure à ce jour. Ne vous attendez pas pour autant à une claque à la Hubris ou à la Red Matter 2. Que ce soit sur Meta Quest ou en PCVR, la géométrie des environnements semblent toujours avoir été taillée à la serpe, les VFX ressemblent à de simples gifs et les animations restent tout aussi rigides et datées. Fort heureusement, l'intérêt est ailleurs !

Breachers arrivera sur PSVR 2, sans date précise, en novembre prochain. Il sera également cross-play avec l'ensemble des versions disponibles. Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.